 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Аватар: Пламя и пепел» уже установил рекорд для серии фильмов Джеймса Кэмерона Аниме «Ателье колдовских колпаков» перенесли на 2026 год, чтобы обеспечить максимально высокое качество сериала Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод» Время Дуэйна Джонсона и Галь Гадот прошло: «Кей-поп-охотницы на демонов» обошёл по просмотрам «Красное уведомление» Злодей Морлан даёт экспозицию на первых страницах третьего выпуска серии Spider-Man '94
• • •
 
8
СЕРИАЛЫ
854

Дункан Высокий и Эгг на новом кадре из сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов»

Источник: Collider

В следующем году сериал «Игра престолов» по книжному циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина получит второй приквел. После шоу «Дом Дракона» на малые экраны выйдет сериал по циклу повестей Мартина «Рыцарь семи королевств». Премьера нового сериала состоится на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max 18 января 2026 года. И примерно за два месяца до старта показа портал Collider опубликовал новый эксклюзивный кадр из приквела с его главными героями.

События повестей происходят примерно за 90 лет до «Песни льда и пламени». А в центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, будущий король Вестероса Эйегон V Таргариен. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Кадры из сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»

В цикле Мартина три повести. Их планируют экранизировать по одной за сезон, если сериал будет иметь успех. Грядущий первый сезон адаптации состоит из шести эпизодов.

Когда-то в 2026-м также выйдет третий сезон приквела «Дом Дракона».

Теги
ГалереяРыцарь семи королевств: Межевой рыцарьHBO Max
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

5Мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» по вселенной «Погрома мутантов» закончится вторым сезоном 24«Тайный город» становится явным: трейлер фэнтези-сериала с Биковичем, Пересильд и Чебатковым 17Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят 38У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон 4Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят

Тоже интересно

20Тейлор Свифт обеспечила Дуэйну Джонсону худшие сборы в его кинокарьере 4Rovio увольняет 36 сотрудников из-за провала Angry Birds Dream Blast 11Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон доводят себя до ручки в трейлере драмы «Умри, моя любовь» 6Второй сезон анимационного сериала «Голубоглазый самурай» на подходе 5Злой Кинг Конг рвёт и мечет в тизере второго сезона «„Монарх“: Наследие монстров»

Далее на КГ

0
Сценарист «Абсолютного Бэтмена» поделился другими подробностями насчёт будущего серии
 0
КГ играет: Tormented Souls II
 5
Мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» по вселенной «Погрома мутантов» закончится вторым сезоном
 17
Надвигается китайский плюшевый зверинец! Sony Pictures экранизирует серию игрушек «Лабубу»
 13
Новый «Звёздный путь» срежиссируют создатели комедийного фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
 26
Царственная Энн Хэтэуэй и её загулявший муженёк Мэтт Дэймон на первых кадрах эпика Кристофера Нолана «Одиссея»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 165
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 604: Слабоумие — это неразумно
 27
Руби Роуз проехалась по Сидни Суини из-за провала драмы «Кристи»: «Эта кретинка испортила фильм»
 2
Грядущая MMO Horizon Steel Frontiers заменяет пухляшку Элой на корейских красоток
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
 
Игры Пара недостающих игр пополнила список Mortal Kombat: Legacy Kollection
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Оно живо! Дождь, молнии и оживление чудовища в отрывке из фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
 
Кино Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина
 
Кино Сказку «Горыныч» посмотрели более 1 млн зрителей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
5ЕВА
 
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
1Ноль кадров в секунду – 604: Слабоумие — это неразумно
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
1ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru