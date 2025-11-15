Дункан Высокий и Эгг на новом кадре из сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов»

В следующем году сериал «Игра престолов» по книжному циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина получит второй приквел. После шоу «Дом Дракона» на малые экраны выйдет сериал по циклу повестей Мартина «Рыцарь семи королевств». Премьера нового сериала состоится на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max 18 января 2026 года. И примерно за два месяца до старта показа портал Collider опубликовал новый эксклюзивный кадр из приквела с его главными героями.

События повестей происходят примерно за 90 лет до «Песни льда и пламени». А в центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, будущий король Вестероса Эйегон V Таргариен. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

В цикле Мартина три повести. Их планируют экранизировать по одной за сезон, если сериал будет иметь успех. Грядущий первый сезон адаптации состоит из шести эпизодов.

Когда-то в 2026-м также выйдет третий сезон приквела «Дом Дракона».