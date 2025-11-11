Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» — игровую адаптацию одноимённого мультфильма Nickelodeon — закончили снимать. После премьеры шоу зимой 2024 года его продлили сразу на второй и третий сезоны. Их снимали один за другим с некоторым перерывом. И, как вчера сообщил портал What's on Netflix, съёмки третьего сезона завершились. А это значит, что сериал отснят, ведь в нём будет столько же сезонов, сколько их и в оригинальном мультсериале, то есть три. Второй и третий теперь оба на стадии постпродакшена.

Новая версия «Аватара» выходит на стриминговом сервисе Netflix. Премьера второго сезона может состояться в начале 2026-го.

Аватара Аанга в адаптации играет Гордон Кормье, Катару — Киавентио, Сокку — Иэн Аусли. Во втором сезоне к команде Аватара присоединится Тоф Бейфонг. Её роль исполняет Мия Чех.

В настоящее время в работе также находится анимационный фильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Компания Paramount Pictures выпустит его в прокат 9 октября 2026-го.

Кроме того, Avatar Studios работает над следующим мультсериалом во франчайзе. Он получил название «Аватар: Семь убежищ» и будет состоять из двух сезонов. Первый может выйти в 2027-м.