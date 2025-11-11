Очень неожиданный персонаж «Супермена» получит собственный спин-офф

Даже не знаем, что более удивительно — что Скайлер Гизондо из «Супермена» способен привлечь кого-то вроде Сары Сампайо, или что теперь он получит личный спин-офф. Чудеса невероятной мужской харизмы, не иначе. Впрочем, Миротворец когда-то тоже казался не самым очевидным выбором.

Официально — Джимми Олсен, скромный фотографа Daily Planet днём и ловелас круглосуточно, вернётся к своей роли в собственном сериале. Компанию ему составят другие репортёры издания, за исключением, разумеется, Кларка и Лоис. Кто именно из актёров присоединится к Гизондо, пока не называется, но мы ставим на ту секси-блондинку в очках.

В центре внимания окажется Горилла Гродд — сверхразумная злая обезьяна, правящая секретным африканским городом под названием Горилла-Сити. Персонаж впервые появился в комиксах в 1959 году и был ключевым антагонистом Флэша.

Сценаристами и шоураннерами проекта выступят Дэн Перро и Тони Ясенда, ранее работавшие вместе над пародийной комедией «Американский вандал». Джеймс Ганн и Питер Сафран — в исполнительных продюсерах. Дата выхода проекта пока не известна.