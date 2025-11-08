Море чудовищ зовёт: трейлер второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы»

Чуть больше месяца осталось до премьеры второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». 10 декабря на видеосервисе Disney+ начнёт выходить продолжение сериала, основанного на книжном цикле писателя Рика Риордана. Премьера нового сезона будет двухсерийной, но в дальнейшем эпизоды станут выходить по одному в неделю.

Продолжение основано на втором романе серии — «Море чудовищ». В нём Перси вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже экранизировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

А некоторое представление о том, как произведение адаптировали в сериале, даёт трейлер второго сезона. Его недавно опубликовал Disney+.



162

53%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

0

1

0

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p9,7 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59842" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Проект заранее продлили на третий сезон. В нём адаптируют третью книгу цикла — «Проклятие титана». Её экранизируют впервые.

Премьера шоу состоялась на Disney+ 19 декабря 2023 года. По данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» оказался самым просматриваемым сериалом на видеосервисе в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

Рик Риордан является одним из создателей сериала. Роль Перси в проекте исполняет Уокер Скобелл.