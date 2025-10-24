Страшные истории от автора культовых «Ужастиков» Р. Л. Стайна впервые экранизируют в виде мультсериала

Писатель Р. Л. Стайн известен в первую очередь как автор культовой книжной серии «Ужастики». Но у него есть и много других страшных произведений. Какие-то из них уже получили экранизации, а некоторым только предстоит перебраться на экраны. По книгам Стайна снимали игровые сериалы и фильмы, но анимационных проектов по ним пока не выходило. Но только пока.

В 2022 году состоялся релиз первого тома антологии страшных историй автора Stinetinglers. На данный момент томов в серии уже четыре. Пятый выйдет в 2026-м. И именно эта антология из всех работ Стайна первой получит анимационную адаптацию. Новая студия Limestone Animation работает над мультсериалом Stinetinglers. Но подробностей проекта пока нет. В самих же историях из антологии подростки из кажущегося идеальным городка сталкиваются с разными леденящими душу ужасами.

Книги из цикла «Ужастики» разошлись по всему миру тиражом свыше 400 млн копий. Оригинальная серия, стартовавшая в 1992-м, насчитывает 62 произведения. По состоянию на октябрь 2022-го вышло 235 книг, связанных с циклом.

В 1990-х на телевидении вышел первый сериал по «Ужастикам», также известный под названием «Мурашки». В 2010-х появились два фильма по мотивам произведений с Джеком Блэком в роли Стайна. А в 2020-х на стриминговом сервисе Disney+ вышел второй сериал по «Ужастикам». Этим летом его отменили после двух сезонов.