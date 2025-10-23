 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел» Дал ответку: создатель Бейна представил рисунок, где Бэтмен вяжет антифа-активистов Издательство Ignition Press представит эротический комикс «Наблюдатели» на бурлеск-шоу «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом сохранит злодея из первого фильма Идут съёмки романтического комедийного киноальманаха «Тюльпаны»
СЕРИАЛЫ
345

Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон и другие на новых кадрах продолжения сериала «Волшебный участок»

Источник: Okko

Сериал «Волшебный участок» готовится вернуться со вторым сезоном спустя два года после дебюта первого. Продолжение начнёт выходить в онлайн-кинотеарте Okko 6 ноября. И видеосервис всё чаще напоминает о скорой премьере разными промо-материалами. Так, сегодня на официальной странице Okko во «ВКонтакте» были опубликованы новые кадры из второго сезона с упоминанием о приближающейся премьере.

На новых изображениях есть Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон, Кощей и другие персонажи, что появятся в грядущих эпизодах. Действие продолжение развернётся в Санкт-Петербурге, где команда будет решать проблемы с местными сказочными.

Поставил второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. Роль Лёхи повторил Николай Наумов. Также в продолжении сыграли Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Илья Соболев, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина, Анна Семенович и другие.

Кадры из сериала «Волшебный участок» Кадры из сериала «Волшебный участок» Кадры из сериала «Волшебный участок» Кадры из сериала «Волшебный участок» Кадры из сериала «Волшебный участок» Кадры из сериала «Волшебный участок»
Волшебный участок
