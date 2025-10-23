Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон и другие на новых кадрах продолжения сериала «Волшебный участок»

Сериал «Волшебный участок» готовится вернуться со вторым сезоном спустя два года после дебюта первого. Продолжение начнёт выходить в онлайн-кинотеарте Okko 6 ноября. И видеосервис всё чаще напоминает о скорой премьере разными промо-материалами. Так, сегодня на официальной странице Okko во «ВКонтакте» были опубликованы новые кадры из второго сезона с упоминанием о приближающейся премьере.

На новых изображениях есть Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон, Кощей и другие персонажи, что появятся в грядущих эпизодах. Действие продолжение развернётся в Санкт-Петербурге, где команда будет решать проблемы с местными сказочными.

Поставил второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. Роль Лёхи повторил Николай Наумов. Также в продолжении сыграли Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Илья Соболев, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина, Анна Семенович и другие.