 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая «Фантастическая четвёрка» обошла по сборам «Громовержцев» и стала 10-м по кассовости фильмом 2025 года Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам Скорпион против Нуб Сайбота: парочка выясняет отношения в «Мортал Комбат 2» (фото) Грядущий выпуск «Черепашек-ниндзя» с новыми авторами собрал более 100 тыс. заказов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
158

Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл «Ход королевы» и «Бриджертонов» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Источник: Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» занял пятое место в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Продолжение «Уэнсдэй» переместилось с седьмого на пятое место топа после того, как обошло по просмотрам шоу «Ход королевы», а также первый (и самый популярный) сезон сериала «Бриджертоны». «Ход королевы» получил 112,8 млн просмотров, а первый сезон «Бриджертонов» — 113,3 млн просмотров. Тогда как у второго сезона шоу с Дженной Ортегой в главной роли уже 114,1 млн просмотров.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Первый сезон проекта собрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Он также оказался вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара», набравшего 265,2 млн просмотров.

Продолжение вышло в этом году в двух частях (в августе и сентябре). «Уэнсдэй» получит и третий сезон. А кроме того, в разработке остаётся спин-офф, посвящённый дяде Фестеру.

Ранее в сети появились новые кадры из пятого сезона шоу «Очень странные дела», который выйдет на Netflix позднее в этом году.

Теги
УэнсдэйNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

1Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл третий «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix 1Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» выйдет зимой 2026 года 8Продюсер второго сезона «Уэнсдэй» работает над сериалом «Четвёртое крыло» про всадников драконов 1Загадки, смертельные опасности и огромные деньги: в работе сериал по книжному циклу «Игры наследников» 5Объявлен хронометраж первой половины пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Тоже интересно

18Тизер-трейлер второго сезона Fallout: что происходит в постапоке — остаётся в постапоке 0Джокер совсем озвереет в одном из выпусков «Абсолютного Бэтмена» 21«Заклятие 4: Последний обряд» сокрушило все рекорды своей киновселенной 8«Супермен» превзошёл «Человека из стали» в домашнем прокате 8Майкл Бэй променял боевик с Уиллом Смитом на Сидни Суини и Трансформеров

Далее на КГ

0
Гарт Эннис продолжит шутить с жанром фэнтези в серии Babs: The Black Road South
 1
С небес под землю: второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получил тизер
 10
Disney и Warner Bros. обрушились на OpenAI: больше никаких фейковых видео!
 0
Супергеройский битемап MARVEL Cosmic Invasion обзавёлся датой релиза и новым трейлером
 0
Новый дьявол-хранитель: встречайте «ультимативного» Сорвиголову
 4
Ультимативный охотник становится добычей в новом трейлере экшена «Хищник: Планета смерти»
 4
Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» получил дату премьеры
 10
Звезда «Пацанов» Энтони Старр совершенно неузнаваем в образе Энди Уорхола (фото)
 0
Рецензия и отзывы на игру Sword of the Sea
 39
Появились первые кадры с Равшаной Курковой в образе доны Кондор на съёмках сериала «Трудно быть богом»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Марвеловская супергероиня станет несгибаемой медсестрой после крушения американского общества
 
Кино Отменённый движением #MeToo режиссёр Брайан Сингер вернулся к съёмкам фильмов
 
Аниме Время еды: MAPPA представила специальный ролик к аниме «Кулинарные скитания по другому миру с нелепыми навыками»
 
Кино Ридли Скотт считает большинство фильмов дерьмом и пересматривает только свои
 
Аниме Второй сезон аниме «Синие Мибуро» получил дату премьеры в декабре
 
Игры Фэнтезийный битемап Absolum, вдохновленный Golden Axe, обзавёлся датой релиза в новом трейлере
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru