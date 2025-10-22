Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл «Ход королевы» и «Бриджертонов» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» занял пятое место в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Продолжение «Уэнсдэй» переместилось с седьмого на пятое место топа после того, как обошло по просмотрам шоу «Ход королевы», а также первый (и самый популярный) сезон сериала «Бриджертоны». «Ход королевы» получил 112,8 млн просмотров, а первый сезон «Бриджертонов» — 113,3 млн просмотров. Тогда как у второго сезона шоу с Дженной Ортегой в главной роли уже 114,1 млн просмотров.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Первый сезон проекта собрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Он также оказался вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара», набравшего 265,2 млн просмотров.

Продолжение вышло в этом году в двух частях (в августе и сентябре). «Уэнсдэй» получит и третий сезон. А кроме того, в разработке остаётся спин-офф, посвящённый дяде Фестеру.

Ранее в сети появились новые кадры из пятого сезона шоу «Очень странные дела», который выйдет на Netflix позднее в этом году.