Спин-офф про дядю Фестера из «Уэнсдэй» всё ещё в работе

В обоих вышедших сезонах «Уэнсдэй» появлялся Фестер Аддамс, дядя главной героини сериала. Ещё после выхода на Netflix первого сезона шоу сообщалось, что в разработке находится спин-офф про этого эксцентричного персонажа в исполнении Фреда Армисена. Недавно завершился второй сезон, и актёр на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» подтвердил, что спин-офф про Фестера всё ещё в работе. На шоу Армисен заявил: «Да, мы работаем над этим. Это фантастика… Это потрясающе».

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел в 2022 году. Он собрал 252,1 млн просмотров и на данный момент является самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также остаётся вторым по просмотрам шоу на сервисе, уступая первому сезону «Игры в кальмара», у которого 265,2 млн просмотров.

Ещё до премьеры второго сезона «Уэнсдэй» продлили на третий. Играть роль главной героини и продюсировать шоу продолжит Дженна Ортега.

