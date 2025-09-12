 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Вне Marvel: Ванесса Кирби и Себастиан Стэн уедут изменять друг другу в Грецию Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером Неузнаваемый Кристиан Бэйл и новая причёска Николаса Кейджа на первом кадре из фильма «Мэдден» Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина В сети обнаружили концепт-арт многострадальной Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
408

Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» всё же превзошла по просмотрам первую

Источник: Netflix

На днях сайт Variety сообщил, что вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» получила после релиза заметно меньше просмотров, чем первая. Но это оказалось не так, и СМИ опровергло собственную новость. На самом деле вторая часть собрала больше просмотров.

Первая половина нового сезона вышла на Netflix 6 августа. За первые пять дней она получила 50 млн просмотров. Вторая половина появилась на стриминговом сервисе 3 сентября. И она за пять дней получила 58,9 млн просмотров, что на 18% больше. Это число рассчитано путём деления часов просмотров (219 млн), раскрытых Netflix, на продолжительность второй части (3,7 часа).

Ещё до выхода второго сезона его продлили на третий. Даты премьеры у продолжения пока нет.

Роль Уэнсдэй Аддамс исполняет Дженна Ортега. Она также выступает одним из продюсеров сериала, начиная со второго сезона. Одним из исполнительных продюсеров и режиссёров «Уэнсдэй» является Тим Бёртон.

В обоих вышедших сезонах шоу по восемь серий. Но если второй разделили на две части по четыре эпизода, то первых вышел целиком в один день.

Дебютный сезон «Уэнсдэй» появился на Netflix 23 ноября 2022 года. Спустя три года он всё ещё остаётся самым популярным англоязычным сериалом на площадке с 252,1 млн просмотров. Кроме того, он является вторым по популярности шоу Netflix, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Теги
УэнсдэйNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней 5Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» 4Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году

Тоже интересно

12Секс-символ новой киновселенной DC сыграет в комедии «Знакомство с родителями 4» 0Закончилась спортивная манга «Ао Ащи». У её аниме-адаптации будет второй сезон 11Ноа Сентинео в порыве безумия согласился сыграть молодого Джона Рэмбо 9Кинокомикс «Супермен» Джеймса Ганна получил новый постер 3Джеймс Ганн опроверг сегодняшнюю сдачу сценария «Бэтмена 2»

Далее на КГ

0
Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел»
 1
Режиссёр «Пингвина» готовит под Шарлиз Терон загадочный кибертриллер
 0
«Меньше говна, больше Шекспира» — так писался сценарий Baldur's Gate 3
 0
«Магическая битва» в будущем и с инопланетянами: публикуется продолжение манги Гэгэ Акутами
 9
Первый взгляд на Доктора Дума Роберта Дауни-младшего из фильма «Мстители: Судный день»
 8
«Галактика Супер Марио в кино» — анонс названия продолжения «Братьев Супер Марио в кино»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 595: Silksong пришёл
 19
Закари Куинто усиленно раскачивает Джей Джей Абрамса для съёмок «Звёздного пути 4»
 7
Марку Эйдельштейну не суждено стать Мистером Смитом в шпионском сериале
 1
Героическая эпопея продолжается: вышел комикс «Ящеры против Русов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Монстры Франкенштейна будущего: анонс комикса о синтетических людях
 
Легендарный мультсериал «Человек-паук» 1994 года получил продолжение в виде комикса
 
Аниме Аниме «В любом случае я влюблюсь в тебя» продолжится в 2026 году
 
Аниме Манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой снимают аниме, близка к завершению
 
Каратель научит Питера Паркера правильно мстить: Джон Бернтал сыграет в «Человеке-пауке 4»
 
Кино Халк крушить и сниматься: Марк Руффало сыграет в «Человеке Пауке: Совершенно новый день»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
5ЕВА
 
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
3ЕВА – 649: Всё из-за недопонимания
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду – 594: Бронегрудь и неправильная тряска
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
3ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru