Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» всё же превзошла по просмотрам первую

На днях сайт Variety сообщил, что вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» получила после релиза заметно меньше просмотров, чем первая. Но это оказалось не так, и СМИ опровергло собственную новость. На самом деле вторая часть собрала больше просмотров.

Первая половина нового сезона вышла на Netflix 6 августа. За первые пять дней она получила 50 млн просмотров. Вторая половина появилась на стриминговом сервисе 3 сентября. И она за пять дней получила 58,9 млн просмотров, что на 18% больше. Это число рассчитано путём деления часов просмотров (219 млн), раскрытых Netflix, на продолжительность второй части (3,7 часа).

Ещё до выхода второго сезона его продлили на третий. Даты премьеры у продолжения пока нет.

Роль Уэнсдэй Аддамс исполняет Дженна Ортега. Она также выступает одним из продюсеров сериала, начиная со второго сезона. Одним из исполнительных продюсеров и режиссёров «Уэнсдэй» является Тим Бёртон.

В обоих вышедших сезонах шоу по восемь серий. Но если второй разделили на две части по четыре эпизода, то первых вышел целиком в один день.

Дебютный сезон «Уэнсдэй» появился на Netflix 23 ноября 2022 года. Спустя три года он всё ещё остаётся самым популярным англоязычным сериалом на площадке с 252,1 млн просмотров. Кроме того, он является вторым по популярности шоу Netflix, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.