Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» получила после премьеры заметно меньше просмотров, чем первая

Закончился второй сезон «Уэнсдэй». Вышло продолжение сериала на Netflix не сразу целиком, а в двух частях по четыре эпизода. И показатели их просмотров после релиза заметно отличаются.

Первая половина эпизодов появилась на стриминговом сервисе 6 августа. И за первые пять дней она получила 50 млн просмотров. Вторая половина вышла 3 сентября. Она за пять дней получила 28,2 млн просмотров, что на 43,6% меньше. Об этом сообщил сайт Variety.

Старт нового сезона оказался более медленным, но его показатели всё ещё остаются значительными. Возможно, из-за разделения сезона часть зрителей отложила знакомство с ним до выхода всех восьми серий. Если это так, то скоро просмотры продолжения могут заметно подскочить.

Роль Уэнсдэй Аддамс продолжает играть Дженна Ортега. Кроме того, она продюсирует сериал, начиная со второго сезона. А одним из исполнительных продюсеров и режиссёров шоу остаётся Тим Бёртон.

Первый сезон «Уэнсдэй» тоже состоит из восьми серий. Он вышел целиком 23 ноября 2022 года и на данный момент остаётся самым популярным англоязычным сериалом Netflix с 252,1 млн просмотров. Он также является вторым по популярности шоу на сервисе, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Третий сезон «Уэнсдэй» уже в работе.