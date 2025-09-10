 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» Иккинг и Наруто встретились на специальной иллюстрации к фильму «Как приручить дракона» Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла Новая экранизация «Стрит Файтера» нашла свою Чун Ли Драки, погони и дата выхода в геймплейном трейлере шпионского экшена 007: First Light
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
353

Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» получила после премьеры заметно меньше просмотров, чем первая

Источник: Netflix

Закончился второй сезон «Уэнсдэй». Вышло продолжение сериала на Netflix не сразу целиком, а в двух частях по четыре эпизода. И показатели их просмотров после релиза заметно отличаются.

Первая половина эпизодов появилась на стриминговом сервисе 6 августа. И за первые пять дней она получила 50 млн просмотров. Вторая половина вышла 3 сентября. Она за пять дней получила 28,2 млн просмотров, что на 43,6% меньше. Об этом сообщил сайт Variety.

Старт нового сезона оказался более медленным, но его показатели всё ещё остаются значительными. Возможно, из-за разделения сезона часть зрителей отложила знакомство с ним до выхода всех восьми серий. Если это так, то скоро просмотры продолжения могут заметно подскочить.

Роль Уэнсдэй Аддамс продолжает играть Дженна Ортега. Кроме того, она продюсирует сериал, начиная со второго сезона. А одним из исполнительных продюсеров и режиссёров шоу остаётся Тим Бёртон.

Первый сезон «Уэнсдэй» тоже состоит из восьми серий. Он вышел целиком 23 ноября 2022 года и на данный момент остаётся самым популярным англоязычным сериалом Netflix с 252,1 млн просмотров. Он также является вторым по популярности шоу на сервисе, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Третий сезон «Уэнсдэй» уже в работе.

Теги
УэнсдэйNetflix
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

2Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней 5Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» 14В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли

Тоже интересно

3Халк крушить: анонс комикса, где зелёный бугай будет уничтожать вообще всё и вся 0Рецензия и отзывы на дополнение Age of Wonders 4: Archon Prophecy 11Сценарист перезапуска «Основного инстинкта» хочет вернуть Шэрон Стоун и обещает демонический элемент в сюжете 0Когда одного Дума недостаточно: встречайте версию из 2099 года в специальном ваншоте 5Звезда «Ричера» Алан Ричсон — самая мощная машина в боевике «Автомобильный город» (фото)

Далее на КГ

0
Мрачный взрослый комикс «Джокер/Харли: Злой умысел» внезапно отменили
 0
Весной 2026 года стартует второй сезон фэнтези «Палочка и меч Вистории» — аниме по манге автора «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»
 0
Знаковый Conan The Barbarian #25 от Titan Comics отвоевал себе много вариантов обложек
 1
Ведьмовские сценаристы из Marvel займутся сериалом по серии ужастиков «Заклятие»
 0
В Ultimate Wolverine #9 появится местная версия роботов Стражей
 1
За мучения с экранизацией «Дожить до рассвета» режиссёра Дэвида Ф. Сандберга поощрили ремейком классического ужастика
 6
Бородачи Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вляпались в переделку в триллере «Лакомый кусок» (фото)
 1
ЕВА-650: Прямая трансляция
 3
ЕВА-649: Всё из-за недопонимания
 0
КГ играет: EBOLA 3
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Майки Мэдисон может заменить Сидни Суини на оргиях и опиумных вечеринках
 
Кино Режиссёр Сарик Андреасян не афиширует себя на первом плакате экранизации «Войны и мира»
 
Мохнатый и кровавый: анонс жуткого комикса про викингов и оборотней
 
Игры Внезапно вышли переиздания культовых Hexen и Heretic
 
Режиссёр «Сёгуна» скоро начнёт снимать сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер в роли Лары
 
Кино Время Дуэйна Джонсона и Галь Гадот прошло: «Кей-поп-охотницы на демонов» обошёл по просмотрам «Красное уведомление»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
3ЕВА – 649: Всё из-за недопонимания
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду – 594: Бронегрудь и неправильная тряска
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
3ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru