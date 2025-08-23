 
 
СЕРИАЛЫ
144

Продолжение «Уэнсдэй» остаётся самым популярным сериалом на Netflix прямо сейчас

Источник: Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» продолжает оставаться самым просматриваемым в настоящее время сериалом на Netflix. За свою вторую неделю с 11 по 17 августа сезон набрал ещё 29,1 млн просмотров. Об этом сообщил сайт Variety.

Как отметило СМИ, падение просмотров составило 42% по сравнению с первой неделей, когда продолжение «Уэнсдэй» за пять дней получило 50 млн просмотров. Для сравнения, первый сезон за первую неделю собрал примерно 50,1 млн просмотров, а за вторую — примерно 60,3 млн просмотров. Таким образом, старт второго сезона оказался более медленным, несмотря на то, что его показатели остаются значительными.

Одной из причиной такого падения может быть то, что первый сезон из восьми эпизодов вышел целиком в один день. Тогда как второй, также состоящий из восьми эпизодов, был разбит на две половины, и пока вышли только первые четыре эпизода. Оставшиеся серии выйдут 3 сентября. Они принесут ещё солидное количество просмотров новому сезону, ведь показатели обеих половин сложат вместе.

Премьера первого сезона «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022-го. Спустя три года он всё ещё остаётся самым просматриваемым англоязычным сериал в истории Netflix с 252,1 млн просмотров.

Продолжение дебютировало 6 августа. В нём Уэнсдэй Аддамс, которую играет Дженна Ортега, вернулась в академию «Невермор» и стала участницей новых ужасающих событий.

Сериал точно не закончится в сентябре, потому что его заранее продлили на третий сезон.

Теги
УэнсдэйNetflix
0
Объявлена дата выхода Bye Sweet Carole — хоррора с «диснеевским» визуалом
 5
Старый Декстер убил молодого: «Первородный грех» отменили, а «Воскрешение» продлят на второй сезон
 0
Where Winds Meet — трейлер с датой западного выхода
 1
Syberia Remastered — сравнительный трейлер и дата выхода
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 0
КГ играет: EBOLA
 0
Манга глазами анимешника: «Необъятный океан», том 8
 21
«Супермен» собрал в мировом прокате больше, чем «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
 22
Звезду «Дэдпула и Росомахи» Дафни Кин официально признали богиней
 12
Сильная Блейк Лайвли окажется на необитаемом острове с бесполезным мужиком
