 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Издательство Ignition Press представит эротический комикс «Наблюдатели» на бурлеск-шоу Последняя ночь перед кастрацией: тизер недетского мультика «Стерильный» от Netflix Вне Marvel: Ванесса Кирби и Себастиан Стэн уедут изменять друг другу в Грецию Новый ролик сериала «Чужой: Земля» обещает пять видов опаснейших чудовищ из космоса Герои «Истории игрушек» появились на обложках комиксов Marvel
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
611

Сара Мишель Геллар вернулась к роли истребительницы вампиров на съёмках пилота новой «Баффи» (фото)

Источник: 20th Television

Актриса Сара Мишель Геллар снова играет Баффи Саммерс. В Лос-Анджелесе проходят съёмки пилотного эпизода сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» или Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale. Производство проекта началось 7 августа. На следующий день сайт DailyMail.com опубликовал фото с Геллар в красном костюме со съёмочной площадки.

«Новый Саннидейл» задуман как продолжение сериала «Баффи — истребительница вампиров». Пилотный эпизод снимают для стримингового сервиса Hulu. В случае успеха пилот может положить начало новому шоу. Режиссирует эпизод Хлоя Чжао («Вечные»). Она и Геллар также в числе исполнительных продюсеров перезапуска.

Первое шоу из семи сезонов выходило в 1997–2003 годах. В продолжении Баффи будет наставницей новой избранной, 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Её роль исполняет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить оказавшемуся в сети описанию сюжета, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.

Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» Промо-арт сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл»
Теги
ГалереяБаффи — истребительница вампиров: Новый СаннидейлHulu
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

10Джона Бернтала засняли в новом костюме на съёмках спецэпизода про Карателя 17Стриминговый гигант Netflix может потратить на проекты по «Ведьмаку» около $ 900 млн 2Энни Шаперо получила роль Алисанны Блэквуд в третьем сезоне фэнтези «Дом Дракона»

Тоже интересно

1Детали морского дополнения Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails 12Сервис Prime Video отменил сериал ужасов с Кевином Бейконом про восставшего из мёртвых охотника за головами 15Джеймс Ганн представил изображение с Шоном Ганном в образе Максвелла Лорда из «Супермена» 2Стало известно, почему Мэри Джейн и симбиот Веном слились в парочку 2Хоррор Cronos: The New Dawn от авторов Silent Hill 2 обзавёлся датой релиза и новым трейлером

Далее на КГ

0
КГ играет: The Case of the Golden Idol - The Lemurian Vampire
 25
«Обитель зла» Зака Креггера не будет рассказывать старые истории с персонажами из игр
 8
Тизер второго сезона «Ван-Пис» обещает грандиозное приключение
 3
Лучница Робин Гуд попадёт во временную петлю в ваншоте Robin Hood: The Infinite War
 9
Бесславный парень: суровый Марк Уолберг на первом кадре триллера «Грязная игра»
 8
Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он»
 6
«Супермен» — главная экранизация комикса этого года — скоро выходит на цифре
 0
Герои «Истории игрушек» появились на обложках комиксов Marvel
 0
Рецензия и отзывы на фильм «28 лет спустя»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Глен Пауэлл устроит себе обратную тягу: актёр сыграет героического пожарного
 
Кино Питер Паркер нашёл новую любящую тётю? Актриса из сериала «Медведь» сыграет в «Человеке-пауке 4»
 
Игры Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вот-вот прокачает классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R.
 
Игры Новый трейлер хоррора Cronos: The New Dawn раскрывает одно из предназначений героя
 
Гай Ричи, Тео Джеймс и остальные уже снимают второй сезон сериала «Джентльмены»
 
Кино Появились новые промо, фото со съёмок и кадры кинокомикса «Супермен»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
1Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
 
5ЕВА – 645: Быкующая лошадь
 
0Телеовощи – 611: Обратная дудка
 
7Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 127: Владимир Белецкий об игре «Лихо Одноглазое»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 684: «Счастливчик Гилмор 2», джинсы Сидни Суини, маньяк Джай Кортни, трейлер «Аватара 3», «Спермагеддон»
 
6ЕВА – 644: Проблемы с мамками
 
1Ноль кадров в секунду – 589: Visa против порно
 
0Телеовощи – 610: Господин Чпок
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru