Сара Мишель Геллар вернулась к роли истребительницы вампиров на съёмках пилота новой «Баффи» (фото)

Актриса Сара Мишель Геллар снова играет Баффи Саммерс. В Лос-Анджелесе проходят съёмки пилотного эпизода сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» или Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale. Производство проекта началось 7 августа. На следующий день сайт DailyMail.com опубликовал фото с Геллар в красном костюме со съёмочной площадки.

«Новый Саннидейл» задуман как продолжение сериала «Баффи — истребительница вампиров». Пилотный эпизод снимают для стримингового сервиса Hulu. В случае успеха пилот может положить начало новому шоу. Режиссирует эпизод Хлоя Чжао («Вечные»). Она и Геллар также в числе исполнительных продюсеров перезапуска.

Первое шоу из семи сезонов выходило в 1997–2003 годах. В продолжении Баффи будет наставницей новой избранной, 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Её роль исполняет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить оказавшемуся в сети описанию сюжета, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.