Создатель новых «Секретных материалов» Райан Куглер будет продюсировать ещё один сериал про борьбу с завоёвывающими Землю пришельцами.

Платформа Disney+ подбросила Райану Куглеру — режиссёру «Крида: Наследие Рокки» и двух кинокомиксов «Чёрная Пантера» — ещё один сериал для продюсирования. Это будет адаптация очень продолжительного цикла книг Animorphs.

Куглер уже спродюсировал несколько марвеловских сериалов — анимационный «Очи Ваканды» и некондиционный «Железное сердце». Также сейчас он в процессе разработки новых «Секретных материалов», где выступает как режиссёр и сценарист.

Брайан Уолкотт стал сценаристом и исполнительным продюсером Animorphs. Книжная серия насчитывает 54 романа, начиная с изданного в 1996 году The Invasion и заканчивая The Beginning — книгой 2001 года.

В центре повествования — группа тинейджеров: Джейк, Марко, Кэсси, Рэйчел и Тобиас, которые узнают, что Землю тайно захватывает паразитическая инопланетная раса под названием йерки.

Центральные персонажи находят умирающего пришельца из расы андалитов, которая уже много лет сражается с йерками по всей галактике. Тинейджеры получают уникальный дар — превращаться в любое животное, если им удаётся к нему прикоснуться и «считать» ДНК.

Так главные герои становятся активной ячейкой сопротивления, стремящейся спасти мир от захватчиков. Позже к ним присоединяется Акс — юный андалит, застрявший на Земле.

Уолкотт участвовал в создании сериалов «Эпоха за эпохой», «То лето, когда я похорошела» и «Класс ’09».