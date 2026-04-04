8
СЕРИАЛЫ
1 421

Создатель новых «Секретных материалов» Райан Куглер будет продюсировать ещё один сериал про борьбу с завоёвывающими Землю пришельцами.

Источник: Disney+

Платформа Disney+ подбросила Райану Куглеру — режиссёру «Крида: Наследие Рокки» и двух кинокомиксов «Чёрная Пантера» — ещё один сериал для продюсирования. Это будет адаптация очень продолжительного цикла книг Animorphs.

Куглер уже спродюсировал несколько марвеловских сериалов — анимационный «Очи Ваканды» и некондиционный «Железное сердце». Также сейчас он в процессе разработки новых «Секретных материалов», где выступает как режиссёр и сценарист.

Брайан Уолкотт стал сценаристом и исполнительным продюсером Animorphs. Книжная серия насчитывает 54 романа, начиная с изданного в 1996 году The Invasion и заканчивая The Beginning — книгой 2001 года.

В центре повествования — группа тинейджеров: Джейк, Марко, Кэсси, Рэйчел и Тобиас, которые узнают, что Землю тайно захватывает паразитическая инопланетная раса под названием йерки.

Центральные персонажи находят умирающего пришельца из расы андалитов, которая уже много лет сражается с йерками по всей галактике. Тинейджеры получают уникальный дар — превращаться в любое животное, если им удаётся к нему прикоснуться и «считать» ДНК.

Так главные герои становятся активной ячейкой сопротивления, стремящейся спасти мир от захватчиков. Позже к ним присоединяется Акс — юный андалит, застрявший на Земле.

Уолкотт участвовал в создании сериалов «Эпоха за эпохой», «То лето, когда я похорошела» и «Класс ’09».

Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+26

Тинейджеры получают уникальный дар — превращаться в любое животное...

...каждый вечер пятницы.
Комментарии (8)

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

