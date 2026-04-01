Предчувствие оправдалось: новый сериал от создателей «Очень странных дел» не вызвал бурного интереса у зрителей Netflix

Продюсерская вывеска братьев Братьев Дафферов — создателей знакового сериала для стриминга Netflix «Очень странные дела» — не сильно помогла мини-сериалу «У меня очень плохое предчувствие», вышедшему на указанной платформе 26 марта.

В мировой десятке у новинки даже не получилось занять первое место — лидером остался второй сезон «Ван-Пис». Возможно, у свежего релиза с промоматериалами, ярко демонстрирующими мистику и даже хоррор, и не было шансов победить яркий и приключенческий сериал по мотивам известной по всему миру серии.

Впрочем, полученный результат — 4,5 млн просмотров — нельзя назвать успешным. Есть, конечно, и старты похуже: «Клуб полуночников» — 2 млн просмотров и «Детективы с того света» — 3,1 млн. Но «У меня очень плохое предчувствие» заметно отстаёт от «Падения дома Ашеров» (6,3 млн) и «1899» (10,8 млн).

По части критики ситуация выглядит следующим образом: на агрегаторе Rotten Tomatoes у профессиональных рецензентов — 87%, у рядовых пользователей — 63%.

Как говорят создатели сериала, у них есть «потрясающие идеи» для второго сезона. Но вполне возможно, что у сервиса появится своя замечательная мысль — закрыть сериал к чертям. Сюжет первого сезона от этого нисколько не пострадает, потому что это вполне законченная история.

Центральной темой «У меня очень плохое предчувствие» является экзистенциальный ужас главной героини по имени Рэйчел, которая собирается выйти замуж за свою «вторую половинку». Но по мере приближения дня бракосочетания девушку всё больше и больше угнетает то самое «плохое предчувствие». Возможно, на ней лежит старое проклятие или это предсвадебный мандраж.