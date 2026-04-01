Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате Киану Ривз столкнётся со злым Колоссом в фантастическом экшене от режиссёра «Дэдпула» Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами Dark Horse напечатает амбициозную НФ-эпопею от сценариста Ultimate Spider-Man Таинственный фантастический триллер Стивена Спилберга «День разоблачения» раскрыл персонажей Эмили Блант и Колина Фёрта (фото)
СЕРИАЛЫ
11 085

Предчувствие оправдалось: новый сериал от создателей «Очень странных дел» не вызвал бурного интереса у зрителей Netflix

Источник: Netflix

Продюсерская вывеска братьев Братьев Дафферов — создателей знакового сериала для стриминга Netflix «Очень странные дела» — не сильно помогла мини-сериалу «У меня очень плохое предчувствие», вышедшему на указанной платформе 26 марта.

В мировой десятке у новинки даже не получилось занять первое место — лидером остался второй сезон «Ван-Пис». Возможно, у свежего релиза с промоматериалами, ярко демонстрирующими мистику и даже хоррор, и не было шансов победить яркий и приключенческий сериал по мотивам известной по всему миру серии.

Впрочем, полученный результат — 4,5 млн просмотров — нельзя назвать успешным. Есть, конечно, и старты похуже: «Клуб полуночников» — 2 млн просмотров и «Детективы с того света» — 3,1 млн. Но «У меня очень плохое предчувствие» заметно отстаёт от «Падения дома Ашеров» (6,3 млн) и «1899» (10,8 млн).

По части критики ситуация выглядит следующим образом: на агрегаторе Rotten Tomatoes у профессиональных рецензентов — 87%, у рядовых пользователей — 63%.

Как говорят создатели сериала, у них есть «потрясающие идеи» для второго сезона. Но вполне возможно, что у сервиса появится своя замечательная мысль — закрыть сериал к чертям. Сюжет первого сезона от этого нисколько не пострадает, потому что это вполне законченная история.

Центральной темой «У меня очень плохое предчувствие» является экзистенциальный ужас главной героини по имени Рэйчел, которая собирается выйти замуж за свою «вторую половинку». Но по мере приближения дня бракосочетания девушку всё больше и больше угнетает то самое «плохое предчувствие». Возможно, на ней лежит старое проклятие или это предсвадебный мандраж.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

