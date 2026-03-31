Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Вселенная Брэндона Сандерсона — «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» — станет фильмами и сериалами на Apple TV Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» в домашнем прокате превысили 39 млрд иен До первой крови: стартовали съёмки приквела «Джон Рэмбо» без участия Сильвестра Сталлоне (фото) Сарик Андреасян официально признался, что Толстой в «Войне и мире» написал малоправдоподобную чушь, а ему не хватает сил ей следовать
2 152

Мол и Девон Изара появились на новых постерах мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней»

Источник: Lucasfilm

Уже на следующей неделе злодей из фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза» и мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» вернётся на экраны. 6 апреля на стриминговом сервисе Disney+ стартует показ анимационного сериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». И незадолго до премьеры компания Lucasfilm на сайте франчайза показала два новых постера с персонажами шоу. На них изображены Мол и Девон Изара.

Для сольника злодея сняли 10 эпизодов. Они будут выходить на Disney+ по два в неделю с 6 апреля по 4 мая (День «Звёздных войн»). Ранее проект получил накачанный экшеном трейлер.

Действие мультсериала разворачивается после событий заключительного сезона «Войн клонов». В сольнике Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Актёр Сэм Уитвер снова озвучил злодея.

Постеры сериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней»
Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель тенейСэм УитверDisney+Lucasfilm
