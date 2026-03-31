Мол и Девон Изара появились на новых постерах мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней»

Уже на следующей неделе злодей из фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза» и мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» вернётся на экраны. 6 апреля на стриминговом сервисе Disney+ стартует показ анимационного сериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». И незадолго до премьеры компания Lucasfilm на сайте франчайза показала два новых постера с персонажами шоу. На них изображены Мол и Девон Изара.

Для сольника злодея сняли 10 эпизодов. Они будут выходить на Disney+ по два в неделю с 6 апреля по 4 мая (День «Звёздных войн»). Ранее проект получил накачанный экшеном трейлер.

Действие мультсериала разворачивается после событий заключительного сезона «Войн клонов». В сольнике Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Актёр Сэм Уитвер снова озвучил злодея.