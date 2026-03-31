Роман «Тайная комната» уже превращают в сценарии для второго сезона сериала «Гарри Поттер»

Источник: HBO

Канал HBO активно работает над сериальной адаптацией книжного цикла «Гарри Поттер». Первый сезон шоу по книге «Гарри Поттер и философский камень» дебютирует на канале и стриминговом сервисе HBO Max в конце этого года. Премьера проекта намечена на 25 декабря. А параллельно с созданием первого сезона ведётся работа над вторым.

Об этом рассказал глава HBO Кейси Блойс в одном из недавних интервью. Он заявил, что уже пишутся сценарии второго сезона. По словам Блойса, задача создателей состоит в том, чтобы не допустить большого перерыва между сезонами, особенно учитывая, что дети-актёры растут. Но он признал, что сезоны не будут выходить ежегодно из-за того, что шоу слишком масштабное.

В основу второго сезона ляжет роман «Гарри Поттер и Тайная комната». Всего в планах семь сезонов (по одному на каждую книгу цикла). Роль главного героя в сериале исполняет Доминик Маклафлин.

