СЕРИАЛЫ
121

Для Disney разрабатывают игровой сериал «Динь» про фею из «Питера Пэна»

Источник: Disney

Издание Deadline поделилось эксклюзивными новыми подробностями возрождённого проекта «Динь» от компании Disney. Впервые о работе над проектом, посвящённом фее Динь-Динь из «Питера Пэна», объявили ещё в 2015 году. Тогда про фею планировали снять игровой фильм с Риз Уизерспун («Блондинка в законе») в главной роли. Но за прошедшие годы фильм так и не был реализован.

К работе над «Динь» вернулись в 2021 году. Как оказалось, возрождённый несколько лет назад проект стал сериалом и, вероятно, уже без Уизерспун в актёрском составе. Над шоу работают Лиз Хелденс («Обман») и Бриджет Карпентер («11/22/63»). Готовят «Динь» для стримингового сервиса Disney+.

Больше подробностей сериала, включая его актёрский состав, опубликуют позднее. Если, конечно, проект смогут реализовать с новой попытки.

Теги
ДиньРиз УизерспунDisney
Комментарии

