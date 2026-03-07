 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» Николас Галицин берёт в руки меч силы Хи-Мена в первом тизере фильма «Властелины вселенной» Сила отличного сценария вернула Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс в «Мумию 4» Рецензия и отзывы на сериал «Клиника» Другая версия известной сказочной героини в трейлере мультфильма «Золушка. Тайна трёх желаний»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
128

Пятый сезон комедийного сериала «Папины дочки. Новые» отснят

Источник: START

Подошли к концу съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые». Новостью о том, что сезон отснят, на днях поделился онлайн-кинотеатр START. Дата премьеры продолжения станет известна позднее.

События сезона следуют за сюжетом прошлогоднего фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Даша вернулась в семью и теперь ей необходимо наладить отношения с Веником и повзрослевшими дочерьми. Но это оказывается не так-то просто. В то же время Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями. А Соня хочет переехать в Санкт-Петербург и упрашивает отца позволить ей это. Но Веник не хочет разрешать дочери уезжать.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова и другие.

Сериал является продолжением и спин-оффом ситкома «Папины дочки». Первый сезон продолжения вышел в 2023-м. В конце того же года состоялась премьера фильма «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон сериала показали в 2024-м, третий и четвёртый — в 2025-м. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» вышел в прокат в прошлом октябре и заработал 915 млн рублей, по данным ЕАИС.

Теги
Папины дочки. НовыеФилипп БледныйSTART
Комментарии

Ещё на эту тему

3Комедийный сериал «Контроль за животными» со звездой «Сообщества» получит пятый сезон 3Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры 16Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина

Тоже интересно

6Ленни Кравиц — новый злодей бондианы в трейлере экшена 007: First Light 8Звезда «Ричера» накостыляет пришельцам с Netflix уже в марте этого года 42Волшебство, два мира и отсылки в тизер-трейлере фильма «Как Иван в сказку попал» 8К фильму «К себе нежно» вышел новый постер с изменившейся датой премьеры 13Приключенческая комедия «Волчок» обзавелась персонажными постерами после премьеры в кино

Далее на КГ

7
Сынок-качок Джаббы Хатта станет Адонисом Кридом фильма «Мандалорец и Грогу» (фото)
 9
Лариса Гузеева появится в «Простоквашино», чтобы увести Печкина у няни
 5
Заразительный комедийный ужастик со звездой «Очень странных дел» и Лиамом Нисоном уже вышел на цифре
 4
Чудовищные планы Pixar: «Корпорация монстров 3», мультфильм про базар с мертвецами и первый мюзикл
 11
Икона стиля: Адам Болдуин встречает Натана Филлиона в шестом тизере «Светлячка»
 1
150-миллионные «Прыгуны» бодро начали скакать в американском прокате
 10
Генри Кавилл и Джейк Джилленхол на первых кадрах из нового фильма Гая Ричи «Вне закона»
 4
Netflix отправляет Криса Пайна выживать в горы, где буйствует йети
 1
Тренер Борода тоже скептически относится к четвёртому сезону сериала «Тед Лассо» (видео)
 2
Найден древнейший прототип несостоявшейся консоли Nintendo Play Station
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Создатель «Ужастиков» продолжит пугать взрослых в комиксе от Boom! Studios
 
Кино А так можно было? Paramount сделала сценаристом нового «G.I. Joe: Бросок кобры» отменённого Макса Лэндиса
 
Кино Нил Патрик Харрис будет строить Четвёртый рейх в боевике «Последнее искушение Бекки»
 
У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон
 
Кино Кадры из фильма «Хочу заняться с тобой сексом»
 
Маленькая Аня Тейлор-Джой причиняет огромное количество проблем в тизере сериала «Лаки»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
3ЕВА – 674: Ещё одна «Ева»
 
 
2Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru