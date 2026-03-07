Пятый сезон комедийного сериала «Папины дочки. Новые» отснят

Подошли к концу съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые». Новостью о том, что сезон отснят, на днях поделился онлайн-кинотеатр START. Дата премьеры продолжения станет известна позднее.

События сезона следуют за сюжетом прошлогоднего фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Даша вернулась в семью и теперь ей необходимо наладить отношения с Веником и повзрослевшими дочерьми. Но это оказывается не так-то просто. В то же время Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями. А Соня хочет переехать в Санкт-Петербург и упрашивает отца позволить ей это. Но Веник не хочет разрешать дочери уезжать.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова и другие.

Сериал является продолжением и спин-оффом ситкома «Папины дочки». Первый сезон продолжения вышел в 2023-м. В конце того же года состоялась премьера фильма «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон сериала показали в 2024-м, третий и четвёртый — в 2025-м. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» вышел в прокат в прошлом октябре и заработал 915 млн рублей, по данным ЕАИС.