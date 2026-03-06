Тренер Борода тоже скептически относится к четвёртому сезону сериала «Тед Лассо» (видео)

Сервис AppleTV поделился небольшим тизером четвёртого сезона оптимистичного сериала «Тед Лассо». Ролик сопроводили комментарием: Старая Борода. Новая Книга.

Да, персонаж Брендана Ханта из предыдущих сезонов, известный как тренер Борода, на протяжении всего сериала помогал титульному персонажу в исполнении Джейсона Судейкиса разбираться в сложностях классического футбола, а на американской версии, к которой был привычен Лассо.

В четвёртом сезоне тоже будет совершенно иной футбол. Женский! Тед станет тренировать (или заставлять верить в лучший исход событий) команду, состоящую из девушек.

Соответственно, нужно черпать знания из других источников:



Премьера сериала намечена на лето 2026 года.