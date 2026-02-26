Люди спасаются от нового типа чудовищ в отрывке из продолжения сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Спустя более двух лет фантастический сериал «„Монарх“: Наследие монстров» получает второй сезон. Уже 27 февраля на стриминговом сервисе Apple TV начнёт выходить продолжение проекта о борьбе людей и чудовищ. И совсем незадолго до премьеры портал IGN опубликовал эксклюзивный фрагмент из нового сезона. В отрывке люди спасаются от нового типа монстров. Этот вид чудовищ человеческий размеров, что делает его крайне опасным для людей, ведь так он сможет находиться с ними в одних помещениях.



Второй сезон, как и первый, включает 10 эпизодов. Сериал дебютировал на Apple TV в ноябре 2023 года и стал частью «Вселенной монстров», включающей разные проекты с участием Годзиллы и Конга. В актёрском составе сериала Анна Саваи, Курт Рассел, Уайатт Рассел и другие.

В будущем «Вселенная монстров» расширится за счёт новых работ. 26 марта 2027 года в зарубежный прокат выйдет фильм-кроссовер «Годзилла и Конг: Сверхновая». Также в разработке находится неназванный сериал-приквел к «„Монарху“: Наследию монстров». События приквела развернутсч во время Холодной войны. Уайатт Рассел повторит в новом проекте роль молодого Ли Шоу.