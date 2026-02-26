 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новое прочтение известной сказки в тизер-трейлере мультфильма «Золушка. Тайна трёх желаний» Ромком «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой получил постер меньше чем за месяц до премьеры Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» К исторической картине «Королева Анна» вышел второй постер Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи получил новые постеры до скорой премьеры на Prime Video
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
596

Люди спасаются от нового типа чудовищ в отрывке из продолжения сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Источник: Apple TV

Спустя более двух лет фантастический сериал «„Монарх“: Наследие монстров» получает второй сезон. Уже 27 февраля на стриминговом сервисе Apple TV начнёт выходить продолжение проекта о борьбе людей и чудовищ. И совсем незадолго до премьеры портал IGN опубликовал эксклюзивный фрагмент из нового сезона. В отрывке люди спасаются от нового типа монстров. Этот вид чудовищ человеческий размеров, что делает его крайне опасным для людей, ведь так он сможет находиться с ними в одних помещениях.

Второй сезон, как и первый, включает 10 эпизодов. Сериал дебютировал на Apple TV в ноябре 2023 года и стал частью «Вселенной монстров», включающей разные проекты с участием Годзиллы и Конга. В актёрском составе сериала Анна Саваи, Курт Рассел, Уайатт Рассел и другие.

В будущем «Вселенная монстров» расширится за счёт новых работ. 26 марта 2027 года в зарубежный прокат выйдет фильм-кроссовер «Годзилла и Конг: Сверхновая». Также в разработке находится неназванный сериал-приквел к «„Монарху“: Наследию монстров». События приквела развернутсч во время Холодной войны. Уайатт Рассел повторит в новом проекте роль молодого Ли Шоу.

Теги
Видео„Монарх“: Наследие монстровАнна СаваиКурт РасселУайатт РасселApple TV+
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Три гиганта появились на новом постере второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» 10На новый кадрах из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» показали невиданный ранее тип чудовищ 7Ханна Уэддингхэм раскрыла возможный месяц премьеры четвёртого сезона «Теда Лассо» 1«Молодой Шерлок» и его будущий враг на новом кадре из детективного сериала Гая Ричи 4«Дарт Мол — Повелитель теней» на новом кадре из своего сольного мультсериала по «Звёздным войнам»

Тоже интересно

15Безумный фантастический замес режиссёра «Пиратов Карибского моря» в трейлере фильма «Удачи, веселья, не сдохни» 13Топ самых популярных среди пиратов сериалов 2025 года 1У Woolhaven — первого платного DLC к Cult of the Lamb — появилась дата выхода 23Персонажей «Сказки о царе Салтане» показали на новых постерах фильма Сарика Андреасяна 1Dynamite снова соберёт своих красавиц-героинь в новом выпуске палп-антологии Savage Tales

Далее на КГ

4
Ленни Кравиц — новый злодей бондианы в трейлере экшена 007: First Light
 2
К исторической картине «Королева Анна» вышел второй постер
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 3
Вскрытие саркофага в отрывке из хоррора «Мумия»
 9
Время паниковать: Disney подозревает, что «Мандалорец и Грогу» может стать большим кассовым разочароваием
 3
Apple пересаживается с «Формулы 1» на велосипед с Остином Батлером: студия получила права на историю Лэнса Армстронга
 2
Внезапный кровавый сюжетный поворот с Омни-меном спас комикс «Неуязвимый» от закрытия
 0
Создатель Спауна хотел перезапустить комикс про Бэтмена
 2
Боб Оденкёрк пытается найти приём против лома в отрывке боевика «Нормал»
 8
Нил Патрик Харрис будет строить Четвёртый рейх в боевике «Последнее искушение Бекки»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Персонажей «Простоквашино» показали на новых постерах фильма
 
Аниме «Новые легендарные бронированные самураи» — трейлер и дата выхода легендарного продолжения легендарного сериала
 
Кино Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате
 
Кино Скалолазку Шарлиз Терон хочет укокошить злой и лысый Тэрон Эджертон на первых кадрах боевика «Вершина»
 
Аниме Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году
 
Аниме Полнометражные аниме «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Истребитель демонов» поборются за премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru