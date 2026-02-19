На новый кадрах из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» показали невиданный ранее тип чудовищ

Фантастический сериал «„Монарх“: Наследие монстров» готовится вернуться на Apple TV со вторым сезоном. Уже 27 февраля на стриминговом сервисе дебютирует продолжение шоу о противостоянии людей и чудовищ.

В грядущих эпизодах появится новый тип монстров, который будет человеческий размеров, что сделает его крайне опасным для людей, ведь так он сможет находиться с ними в одних помещениях. Увидеть этот новый тип чудовищ можно на кадрах, эксклюзивно представленных изданием Collider.

Выходящий сериал является частью «Вселенной монстров» от кинокомпании Legendary Pictures, включающей проекты с участием Годзиллы и Конга. Первый сезон дебютировал в ноябре 2023 года и состоял из 10 эпизодов. В актёрском составе проекта Анна Саваи, Курт Рассел, Уайатт Рассел и другие.

В работе находятся и другие проекты по «Вселенной монстров». Одним из них станет сериал-приквел к «„Монарху“: Наследию монстров», действие которого развернётся во время Холодной войны. Уайатт Рассел повторит в приквеле свою роль.

А на 26 марта 2027 года намечен выход в зарубежный прокат нового фильма-кроссовера «Годзилла и Конг: Сверхновая».