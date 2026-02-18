Звезда «Мандалорца» Кэти Сакхофф раскрыла, когда выйдет сериал ужасов «Кэрри»

В этом году на стриминговом сервисе Prime Video выйдет сериальная адаптация романа ужасов «Кэрри» за авторством писателя Стивена Кинга. Неназванную роль в хорроре исполнила актриса Кэти Сакхофф, звезда шоу «Звёздный крейсер „Галактика“» и «Мандалорец». И недавно на мероприятии Fan Expo Vancouver актриса раскрыла, когда состоится премьера «Кэрри». Сакхофф рассказала, что сериал выйдет на Prime Video в октябре 2026-го. Более точную дату она не назвала, но похвалила шоу, назвав его «умным, психологическим хоррором».

Съёмки восьмисерийной «Кэрри» завершились в прошлом году. За сериал отвечает Майк Флэнаган. Главную роль в адаптации исполнила Саммер Х. Хауэлл («Охота на волка»).

«Кэрри» — первый изданный роман писателя Стивена Кинга. Книга вышла в апреле 1974 года и позднее была экранизирована в виде фильмов. В центре повествования невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издёвки сверстников лишь способствует развитию её сверхспособностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по книге с Сисси Спейсек в главной роли вышел в 1976-м. Сиквел «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл появился в 1999-м. Премьера следующей экранизации, в которой сыграла Анджела Беттис, состоялась в 2002-м. Последний на данный момент фильм «Кэрри» с Хлоей Морец вышел в 2013-м. Эта адаптация также известна под названием «Телекинез».

Флэнаган является режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда», «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» по произведениям Кинга. Он также работает над сериалом по книжному циклу «Тёмная башня» и новому фильму по повести «Мгла» Кинга.