Спин-офф «Рика и Морти» про президента Кертиса выйдет в этом году

Популярный анимационный сериал «Рик и Морти» в этом году обзаведётся третьим по счёту спин-оффом. Новое шоу сосредоточится на президенте Кертисе — эксцентричном президенте США, который периодически пересекался с Риком Санчезом и Морти Смитом в ходе различных ситуаций, так или иначе угрожающих стране. Характер их взаимоотношений можно назвать откровенно соперническим, хотя для человека, в одно рыло уничтожившего галактическое правительство, масштаб противостояния мелковат. Собственно, сюжет нового сериала будет строиться вокруг напастей, которые недостойны внимания Рика и Морти, и с которыми в силу этих причин придётся разбираться правительству.

О том, что спин-офф о президенте Кертисе должен выйти «позднее в этом году» сообщил Кит Дэвид, актёр озвучивающий персонажа. Для «Рика и Морти» сериал станет уже третьим спин-оффом, после «Виндикаторов» и аниме-версии — каждый из них содержал по 10 эпизодов и не был продлён на второй сезон. Кто знает, возможно, именно президент Кертис сдюжит второй срок?

«Рик и Морти» рассказывает о приключениях гениального учёного-изобретателя и его внука в космосе и альтернативных вселенных. Шоу выходит с 2013 года и на данный момент насчитывает восемь сезонов. Сериал продлен до десяти сезонов, премьеру девятого можно ожидать не раньше осени 2026 года — и это в лучшем случае. Что ж, ожидание придётся скрасить спин-оффом.