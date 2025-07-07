Злодей Джеймс Ганн и качок Зак Снайдер поспорили про Супермена в мультсериале «Рик и Морти»

Зак Снайдер и Джеймс Ганн, судя по всему, не испытывают друг к другу личной неприязни. Да и с чего бы? Мистер Ганн стал обновлять киновселенную DC уже после того, как мир Снайдера доживал последние дни. На Джеймса больше обижаются фанаты, потому что тот устроил тотальную смену исполнителей главных ролей. Короче говоря, оба согласились озвучить самих себя в седьмом эпизоде популярного мультсериала «Рик и Морти».

Исполнительный продюсер «Рика и Морти» Скотт Мардер рассказал, как Снайдер и Ганн легко согласились на участие:

Парни дали понять, что когда у них есть свободное время, они с удовольствием смотрят наш сериал. Они охотно согласились стать частью мира, и никаких возражений или недовольства не было. Отнюдь, всё, что мы для них приготовили, вызывало только смех.

По сюжету эпизода Ricker Than Fiction Ганн представлен в роли злодея. Рик и Морти очень недовольны развитием сюжета их любимого кинофранчайза Maximum Velocitree. Они отправляются на студию Warner Bros, чтобы выразить своё «фи» Ганну — режиссёру и продюсеру Maximum Velocitree. Реакция постановщика их не устраивает, и парочка применяет Movie-lizer — устройство, способное переписывать сюжеты франчайзов.

Есть сцена в студийной столовой, где происходит встреча Ганна и Снайдера, в которой они обсуждают «Супермена».

По словам продюсера, Ганн приехал записывать свои реплики на следующий день после окончания съёмок «Супермена». Снайдер прибыл в тот же день — в итоге появилась совместная «вирусная» фотография двух кинематографистов. Мардер не исключает возвращения Зака и Джеймса в следующих эпизодах, раз уж они стали частью «Рика и Морти».

Новый «Супермен» выходит в прокат 11 июля. Любая рекламная поддержка сейчас очень важна.