Это конец «Пацанов»: завершены съёмки последнего сезона и скоро всё пойдёт на слом (фото)

Завершились съёмки финального сезона супергероического и суперпохабного сериала «Пацаны». И создатель шоу Эрик Крипке в последний раз поприсутствовал на площадке, потому что в ближайшее время никакой площадки уже не будет.
В его социальных сетях появилось следующее заявление и приведённая ниже фотография:
В последний раз на этих съёмках. Все эти декорации скоро отправят на свалку. Немного грустно, но в большей степени я испытываю благодарность. У нас — лучшие актёры, самая лучшая команда и самые забавные истории. И то, что невозможно предсказать, — своевременность. За всю карьеру редко попадаются проекты, где можно найти сочетание хотя бы двух вещей. Если сильно повезёт — получаешь всё сразу. Люблю вас всех. Спасибо поклонникам, что продолжаете смотреть. Поскорее хочется показать вам грандиозный финал.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: