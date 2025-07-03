Это конец «Пацанов»: завершены съёмки последнего сезона и скоро всё пойдёт на слом (фото)

Завершились съёмки финального сезона супергероического и суперпохабного сериала «Пацаны». И создатель шоу Эрик Крипке в последний раз поприсутствовал на площадке, потому что в ближайшее время никакой площадки уже не будет.

В его социальных сетях появилось следующее заявление и приведённая ниже фотография: