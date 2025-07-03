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Это конец «Пацанов»: завершены съёмки последнего сезона и скоро всё пойдёт на слом (фото)

Завершились съёмки финального сезона супергероического и суперпохабного сериала «Пацаны». И создатель шоу Эрик Крипке в последний раз поприсутствовал на площадке, потому что в ближайшее время никакой площадки уже не будет.

В его социальных сетях появилось следующее заявление и приведённая ниже фотография:

В последний раз на этих съёмках. Все эти декорации скоро отправят на свалку. Немного грустно, но в большей степени я испытываю благодарность. У нас — лучшие актёры, самая лучшая команда и самые забавные истории. И то, что невозможно предсказать, — своевременность. За всю карьеру редко попадаются проекты, где можно найти сочетание хотя бы двух вещей. Если сильно повезёт — получаешь всё сразу. Люблю вас всех. Спасибо поклонникам, что продолжаете смотреть. Поскорее хочется показать вам грандиозный финал.

Промо-арт сериала «Пацаны»
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ГалереяПацаны
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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