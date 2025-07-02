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«Медведь» вернётся с пятым сезоном в 2026 году

Источник: Hulu

Сериал «Медведь» не ограничится четырьмя сезонами. Прошло чуть меньше недели с премьеры продолжения, как сериал получил очередное продление. Комедийно-драматическое шоу продолжит выходить раз в год и вернётся с пятым сезоном в 2026-м.

Четвёртый вышел 25 июня. В этот день все 10 новых серий появились на видеосервисе Hulu.

Премьера «Медведя» состоялась в 2022-м. Все вышедшие сезоны дебютировали на Hulu в июне.

Производством шоу занимается компания FX Productions. Создателем проекта является Кристофер Сторер. В сериале играют Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Шоу рассказывает о сотрудниках ресторанчика «Медведь». В четвёртом сезоне команда движется вперёд, полная решимости не только выжить, но и вывести «Медведя» на новый уровень. С постоянными новыми вызовами команда должна адаптироваться, приспосабливаться и преодолевать их. Стремление к совершенству заключается не только в том, чтобы становиться лучше. Речь идёт о решение того, за что стоит держаться.

Ранее стало известно о работе над сериалом по фильму «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса для телеканал FX.

Теги
МедведьHulu
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