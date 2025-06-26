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Началось производство четвёртого сезона хоррора «Извне» со звездой «Остаться в живых»

Источник: MGM+

Создатели сериала ужасов «Извне» сегодня объявили о том, что началось производство четвёртого сезона шоу. Ожидается, что готовящийся сезон выйдет на MGM+ в 2026 году.

В шоу от исполнительных продюсеров «Остаться в живых» снимается звезда хита прошлых лет Гарольд Перрино. Создателем, сценаристом и одним из продюсеров «Извне» выступает Джон Гриффин.

Первый сезон вышел в 2022-м, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из них по 10 эпизодов.

Хоррор рассказывает про затерянный в лесу странный городок. Это место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только заходит солнце.

А ранее стало известно о старте съёмок первого сериала по роману ужасов «Кэрри».

Теги
ИзвнеMGM
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