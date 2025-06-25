Люди, зомби и экшен в новом тизере третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Сайт сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» опубликовал дату премьеры и новый тизер третьего сезона постапокалиптического зомби-хоррора. Показ продолжения стартует 7 сентября. Это подтвердит и ролик, который тизерит начало нового сражения для Дэрила.

Действие предстоящего сезона развернётся в Испании. Он будет состоять из привычных шести эпизодов.

«Дэрил Диксон» — пятый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», основанного на одноимённом комиксе сценариста Роберта Киркмана («Неуязвимый»). Спин-офф посвящён оказавшемуся в Европе герою в исполнении Нормана Ридуса. Предыдущие два сезона также стартовали в сентябре и включали по шесть серий. Ожидается, что у шоу будет и четвёртый сезон.



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Ранее в этом году вышло продолжение спин-оффа «Мёртвый город». А в будущем франчайз пополнит новый сериал под рабочим названием «Больше историй из вселенной „Ходячих мертвецов“».