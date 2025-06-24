Новые сериалы недели: «Железное сердце», «Игра в кальмара» и триллер с Дженсеном Эклсом

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Детектив из Лос-Анджелеса Марк Мичам присоединяется к секретной оперативной группе, члены которой работают под прикрытием в различных правоохранительных органах. Его цель — найти убийцу офицера из министерства внутренней безопасности. В ходе расследования он раскрывает масштабный заговор, который угрожает убить миллионы людей в городе.

Отношения Дженсена Эклса с потоковым сервисом Amazon оказались весьма продуктивны, и после яркой роли в «Пацанах» он заполучил новый сериал, теперь уже свой собственный. Прямо-таки чувствуем, как встрепенулись фанаты «Сверхъестественного». Критики, правда, пока оценили проект на весьма скромные 50%, но и отзывов пока слишком мало, чтобы сразу ставить на нём крест.