Новые сериалы недели: «Железное сердце», «Игра в кальмара» и триллер с Дженсеном Эклсом

Понедельник, 23 июня
драма
В ролях Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Луиза Джейкобсон Гаммер, Морган Спектор, Таисса Фармига
Создатель Джулиан Феллоуз, Соня Уорфилд
События разворачиваются в декорациях Позолоченной эпохи, отметившейся большими переменами в истории США. Юная Мэриан Брук после смерти отца переезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк под крыло своих состоятельных, консервативно настроенных тётушек. В новом для себя мире главная героиня стоит перед выбором — следовать отмирающим правилам уходящей эпохи или прокладывать собственный путь.
К своим ролям вернутся Кэрри Кун, Кристин Барански, Синтия Никсон и Таисса Фармига.
драма
В ролях Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Карина Ортиз, Майкл Энтони, Джонатан Хиггинботэм, Логан Ким
Продления на третий сезон сериал с Лорен Коэн и Джеффри Дином Морганом пока не получил.
Вторник, 24 июня
фантастика
В ролях Доминик Торн
Гениальная юная изобретательница Рири Уильямс создает самую совершенную броню со времен Железного Человека.
Гордая продолжательница дела Железного человека в исполнении Доминик Торт направляется прямиком на Disney+. Очередной сериал, о котором никто не просил — в принципе, мы согласны на всё, лишь бы это юное дарование не протащили в следующие «Мстители». Сериал смело пропускаем.
Среда, 25 июня
В ролях Дженсен Эклс, Эрик Дэйн, Джессика Камачо
Детектив из Лос-Анджелеса Марк Мичам присоединяется к секретной оперативной группе, члены которой работают под прикрытием в различных правоохранительных органах. Его цель — найти убийцу офицера из министерства внутренней безопасности. В ходе расследования он раскрывает масштабный заговор, который угрожает убить миллионы людей в городе.
Отношения Дженсена Эклса с потоковым сервисом Amazon оказались весьма продуктивны, и после яркой роли в «Пацанах» он заполучил новый сериал, теперь уже свой собственный. Прямо-таки чувствуем, как встрепенулись фанаты «Сверхъестественного». Критики, правда, пока оценили проект на весьма скромные 50%, но и отзывов пока слишком мало, чтобы сразу ставить на нём крест.
Четверг, 26 июня
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Молодой шеф-повар Кармен Берцатто вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик, где торгуют сэндвичами.
Сериал, сделавший Джереми Аллена Уайта звездой первой величины и оформивший путёвку в Marvel Эбону Моссу-Бакраку, возвращается за новой порцией всевозможных наград.
Пятница, 27 июня
драма, триллер, фантастика
В ролях Ли Чон Джэ, Пак Хэ Су, Ви Ха-джун
Создатель Хван Дон Хёк
456 человек с финансовыми проблемами решают участвовать в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание. После того как из соревнования выбывает игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон, а победитель турнира получит 45,6 млрд вон (около $ 38,5 млн). Однако ставки в играх смертельно высоки
Ставшая подлинным поп-культурным феноменом «Игра в кальмара» наконец-то закончится — на подходе третий, он же финальный сезон. Не сказать, что второму удалось удержать заданную первым планку, но, по крайней мере, наблюдать за происходящим по-прежнему интересно. А ещё очень хочется узнать, чем же дело кончится.
В ролях Тарон Эгертон, Джурни Соллетт, Грег Киннер, Ntare Guma Mbaho Mwine, Джон Легуизамо, Раф Спалл
Два детектива занимаются расследованием подозрительных пожаров. Им необходимо отыскать и обезвредить двух поджигателей.
Терон Эджертон плотно обосновался на стримнгах, хорошо это или плохо. С одной стороны, работёнка непыльная и платят хорошо (а иногда даже выходит что-то годное), с другой — обидно, что карьера актёра так и не взлетела по-настоящему.
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