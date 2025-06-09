Главная героиня в новом трейлере сериала «Железное сердце» пытается понять, из чего она сделана

Студия Marvel и стриминг Disney+ выкатили новый трейлер супергероического сериала «Железное сердце». С каждым новым роликом сериал вызывает всё меньше интереса и нельзя сказать, что запасы любопытства были изначально какими-то богатыми. Очень, знаете ли, необычная стратегия продвижения шоу. Вроде бы это должно работать иначе.

В свежем трейлер нам ещё больше раскрыли нашу главную героиню Рири Уильямс. Хотя мы вроде бы и не сильно этого хотели. Оказывается, у неё тоже есть свои эмоциональные травмы, связанные с отцом.

Ну, как у Тони Старка: