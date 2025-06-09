Драко и Люциус Малфой, Молли Уизли и пачка детей — объявлены ещё актёры в сериал по «Гарри Поттеру»

Сериал по «Гарри Поттеру» пополнился ещё пачкой актёров! Чистокровное семейство Малфоев представят Джонни Флинн (Люциус Малфой) и Локс Пратт (Драко Малфой), не менее чистокровную Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон («Офис»). В ряды одноклассников Гарри вступили Лео Ирли (Симус Финниган), Алессия Леони (Парвати Патил) и Сиенна Муса (Лаванда Браун).

Буквально недавно стало известно, что Бел Паули, Дэниэл Ригби и Берти Карвел сыграют Петунию и Вернона Дурсль, а также министра магии Корнелиуса Фаджа.

Ещё раньше объявили новых Гарри, Рона и Гермиону (Доминик МакЛафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон) и преподавательский состав школы Хогвартс.

Съёмки первого сезона по книге «Гарри Поттер и философский камен» Дж. К. Роулинг уже вот-вот стартуют. И это заметно.