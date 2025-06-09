 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTRTzMXLBv

   
Том Круз и его могучие лапищи на новом кадре из фильма «Миссия невыполнима 8» Бородат и брутален — Джон Бернтал за кадром «Одиссеи» Кристофра Нолана И это Афина? Первые кадры Зендеи на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своего Дамблдора Перезапуск «Уличных акул» показал свои зубы на первых обложках
• • •
 
8
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 683

Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дурслей и министра магии Фаджа

Источник: Warner Bros Pictures

Чем ближе съёмки — тем больше объявляется актёров. Сегодня стало известно, что в сериале «Гарри Поттер» Бел Паули и Дэниэл Ригби сыграют Петунию и Вернона Дурсль, а Берти Карвел — Корнелиуса Фаджа, министра магии.

Мистер и миссис Дурсль, как известно, дядя и тётя Гарри Поттера, проживали в доме номер четыре по Тисовой улице, где всё волшебное действо и начнёт разворачиваться одной октябрьской ночью. Создатели не изменяют себе и продолжают брать на роли молодёжь — ведь канонично героям было лишь слегка за 30. Министр тоже играет большую и постоянную роль в саге о Мальчике, который выжил.

Артисты примкнут к новым Гарри, Рону и Гермионе (Доминик МакЛафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон), а также Джону Литгоу, Паапе Эссьеду, Нику Фросту и другим обитателям школы Хогвартс.

Первый сезон по роману «Гарри Поттер и философский камен» Дж. К. Роулинг выйдет на потоковом сервисе HBO Max в 2026 году или позже.

Теги
КастингГарри ПоттерДжоан Роулинг
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

15Том Фелтон возвращается в роли Драко Малфоя, но не в сериале по «Гарри Поттеру» 21Мама Ро одобряет: Джоан Роулинг в восторге от новых Гарри Поттера, Рона и Гермионы 66А вот и Гарри, Рон и Гермиона из сериала по «Гарри Поттеру»! 56Джоан Роулинг не уволит Паапу Эссьеду из сериала по «Гарри Поттеру» 56Ну и всё! Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дамблдора, Макгонагалл, Снейпа, Хагрида, Квиррелла и Филча

Тоже интересно

11Она актриса! Ким Кардашьян изображает адвоката в сексуальном процедурале от Райана Мёрфи (трейлер) 0В Absolute Wonder Woman #8 показали новый образ классического врага Чудо-женщины 17Дженнифер Лав Хьюитт знает, что вы посмотрите трейлер ужастика «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 1Издательство создателя «Неуязвимого» продало 4,5 млн комиксов в 2024 году 471,5 балла из 10! «Белоснежка» пробивает очередное дно

Далее на КГ

0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 4
Эдди Мёрфи пытается сохранить 60 миллионов долларов в трейлере экшен-комедии «Перевозчики»
 2
Телеовощи. Выпуск 603: Три весёлых гуся
 2
Новый трейлер хоррора Cronos: The New Dawn раскрывает одно из предназначений героя
 30
«Балерина» показала самый слабый старт серии в прокате со времён первого «Джона Уика»
 0
Вампирский комикс Blood Type успел получить обложки и описание ко второму выпуску
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 июня
 14
Aphelion — Don't Nod перекладывает геймплей Jusant на космофантастические рельсы
 6
ROG Xbox Ally — Microsoft создаёт свою альтернативу Steam Deck
 5
Invincible VS — анонсирован брутальный файтинг по мультсериалу «Неуязвимый»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В The Amazing Spider-Man #5 Человек-паук столкнётся с серьёзными ментальными проблемами
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
Мама Ро одобряет: Джоан Роулинг в восторге от новых Гарри Поттера, Рона и Гермионы
 
«Отряд «Тень»»: трейлер боевика Джо Карнахана вызывает самые разные эмоции
 
Сериалы Самые нервные повара из сериала «Медведь» вернутся с новым сезоном 25 июня
 
Каратель возвращается: кровавая месть в новом жёстком комиксе Marvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 603: Три весёлых гуся
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 676: Финальная «Миссия невыполнима», «Лило и Стич», принцесса Зельда с сюрпризом, «Тудум 2025»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 602: Вопросы о кентаврах
 
0Ноль кадров в секунду – 581: Горящая Пантера
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 675: Пункт назначения 6», «Дожить до рассвета», худший фильм Гая Ричи, «Скибиди-туалеты» Майкла Бэя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru