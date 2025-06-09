Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дурслей и министра магии Фаджа

Чем ближе съёмки — тем больше объявляется актёров. Сегодня стало известно, что в сериале «Гарри Поттер» Бел Паули и Дэниэл Ригби сыграют Петунию и Вернона Дурсль, а Берти Карвел — Корнелиуса Фаджа, министра магии.

Мистер и миссис Дурсль, как известно, дядя и тётя Гарри Поттера, проживали в доме номер четыре по Тисовой улице, где всё волшебное действо и начнёт разворачиваться одной октябрьской ночью. Создатели не изменяют себе и продолжают брать на роли молодёжь — ведь канонично героям было лишь слегка за 30. Министр тоже играет большую и постоянную роль в саге о Мальчике, который выжил.

Артисты примкнут к новым Гарри, Рону и Гермионе (Доминик МакЛафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон), а также Джону Литгоу, Паапе Эссьеду, Нику Фросту и другим обитателям школы Хогвартс.

Первый сезон по роману «Гарри Поттер и философский камен» Дж. К. Роулинг выйдет на потоковом сервисе HBO Max в 2026 году или позже.