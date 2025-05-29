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Мама Ро одобряет: Джоан Роулинг в восторге от новых Гарри Поттера, Рона и Гермионы

Источник: Warner Bros.

HBO наконец объявил, кто сыграет главные детские роли в сериале «Гарри Поттер» и, конечно, автор исходной книжной серии Джоан Роулинг тут же была прижата к стенке с вопросом «Ну как?!». Конечно, она в восторге.

@Star_Sojourn:

Скажите Доминику, Арабелле и Аластеру, что они уже любимы фандомом, и нам не терпится увидеть сериал. Мы желаем им всего наилучшего и волшебно провести время.

@jk_rowling:

Все трое чудесные. Я не могла быть счастливее.

Промо-арт сериала «Гарри Поттер»

На фото: Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер, Доминик Маклафлин — Гарри Поттер, Аластер Стаут — Рон Уизли. Десятилетняя актриса пока самая опытная из золотого трио — с профильным образованием и несколькими заметными постановками в театре, в том числе главной ролью в мюзикле «Матильда». Юный Гарри успел отметиться в свежем сериале Grow с Ником Фростом — нашим будущим Хагридом. А вот Рон пока загадка.

Старший актёрский состав выглядит так: Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Таллон (профессор Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

В скобках заметим, что кастинг других персонажей Роулинг никак не комментировала. Косвенно досталось только будущему зельедельцу Эссьеду.

Анонс всех остальных действующих лиц наверняка не за горами — съёмки стартуют уже в июне. Премьера — в будущем году.

Теги
АнонсыГарри ПоттерДжоан РоулингЦитаты
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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