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451

Паапа Эссьеду готов пожрать роль Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

Источник: Mr Porter

Свеженазначенный на должность профессора Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер» Паапа Эссьеду готов к покорению Хогвартса. Актёр гордо отметил знаковое событие на своей страничке в социальной сети, поделившись вчерашним анонсом каста и заявив, как ему не терпится утолить творческий голод:

Для меня честь и привилегия отправиться в это путешествие с такими легендами.

Мы съедим всё и не оставим ни крошки.

Увидимся в Хогвартсе.

Профессор Снейп. Целую.

Паапа Эссьеду, настоящий Пожиратель

Коллег Снейпа по Школе чародейства и волшебства сыграют Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Макгонагалл), Ник Фрост (Хагрид), Люк Таллон (Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Филч). Говоря о крошках, Эссьеду имеет в виду, что все они справятся с работой великолепно. Комментарии под постом полнятся словами поддержки и восхищения — вот где настоящее волшебство.

Северус Снейп, как известно, тёмная лошадка Поттерианы, чьё истинное лицо открывается лишь под конец. Бывший Пожиратель смерти, профессор Зельеварения на дух не переваривает Гарри Поттера. Впрочем, взаимно. В фильмах о юном волшебнике роль сыграл Алан Рикман. В новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг героя решили сделать более подходящим по возрасту.

Съёмки планируют начать летом. Ещё немного и стриминговый сервис MAX объявит исполнителей главных детских ролей — Гарри, Рона и Гермионы. Наверняка, будет не менее вкусно.

Теги
КастингГарри ПоттерЦитатыПаапа ЭссьедуДжоан Роулинг
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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