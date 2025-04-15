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Первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»: Майкл С. Холл, Ума Турман и Питер Динклэйдж

Кровавая деятельность серийного маньяка Декстера Моргана продолжится в сериале с подобающим названием «Декстер: Воскрешение». Если судить по тому, с каким энтузиазмом зрители смотрели первый сезон приквельной направленности, где не было Майкла С. Холла, играющего главного героя со времён оригинального шоу, то «Воскрешение» в теории должно вызвать у основной фанатской базы натуральную эйфорию.

Ведь вернулся не только тот самый Декстер,но и другие хорошо знакомые герои и героини. А также у создателей получилось привлечь ещё и не последних в Голливуде лицедеев. И на первых кадрах, естественно, присутствуют все, включая Уму Турман и Питера Динклэйджа,

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Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
11
Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
Теги
ГалереяДекстер: Воскрешение
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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