Сериал «Декстер: Первородный грех» получит второй сезон

У сериала «Декстер: Первородный грех» будет продолжение. Проект про молодого Декстера Моргана официально продлили на второй сезон. Вскоре начнётся работа над сценариями новых эпизодов, а дата начала их производства должна быть объявлена в ближайшее время. Об этом сообщил Deadline.

Показ 10-серийного первого сезона шоу завершился 14 февраля. Проект выходил на стриминговом сервисе Paramount+ и на канале Showtime.

Сериал стал третьим о персонаже книг Джеффри Линдсея после «Декстера» и «Декстера: Новой крови». В них главную роль играл Майкл Си Холл. Третье шоу является приквелом с Патриком Гибсоном в главной роли. Приёмного отца Декстера в нём играет Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвует в проекте: он озвучивает внутренний голос главного героя.

События приквела разворачиваются в 1991 году. В нём показывают, как молодой Декстер учится управлять своей внутренней тьмой под руководством приёмного отца Гарри. В то же время он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

В настоящее время идут съёмки продолжения «Декстера». Новый сериал с Майклом Си Холлом получил название «Декстер: Воскрешение». Премьера сиквела состоится летом.

Ранее на третий сезон продлили сериал «Школьные духи», выходящий на Paramount+.