Новые сериалы недели: отечественное фэнтези для подростков и провокационная комедия от создателей «Полового воспитания»

Понедельник, 8 июня
В ролях Никола Уокер, Джемейн Клемент
Элис впадает в отчаяние, когда её лучший друг Стив начинает встречаться с её 26-летней дочерью Иззи. Она вот-вот потеряет и лучшего друга, и дочь. Элис делает всё возможное, чтобы разорвать эти отношения.
Сериал примечателен, прежде всего, сценаристкой «Полового воспитания» Софи Гудхарт — в том плане, что сразу становится понятно, чего от всего этого можно ожидать. Пока посмотревшие критики восторгов не исторгают.
Пятница, 12 июня
В ролях Екатерина Темнова, Алексей Родионов, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов
В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь ребятам предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.
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