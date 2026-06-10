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248

Новые сериалы недели: отечественное фэнтези для подростков и провокационная комедия от создателей «Полового воспитания»

Источник: Hulu

Понедельник, 8 июня

 
Премьера+
Disney+
Элис и Стив Alice and Steve

В ролях Никола Уокер, Джемейн Клемент

Элис впадает в отчаяние, когда её лучший друг Стив начинает встречаться с её 26-летней дочерью Иззи. Она вот-вот потеряет и лучшего друга, и дочь. Элис делает всё возможное, чтобы разорвать эти отношения.

Сериал примечателен, прежде всего, сценаристкой «Полового воспитания» Софи Гудхарт — в том плане, что сразу становится понятно, чего от всего этого можно ожидать. Пока посмотревшие критики восторгов не исторгают.

Видео

Пятница, 12 июня

 
Премьера+
Канал неизвестен
Малахит

В ролях Екатерина Темнова, Алексей Родионов, Сергей Чикин, Алексей Серебряков, Андрей Федорцов

В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь ребятам предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.

Видео

Суббота, 13 июня

 
Конец сезона3
AMC
Террор The Terror

драма, триллер

В ролях Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло

Создатель Дэвид Кайганич

Хоррор-антология пока не получила официального продления на четвёртый сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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