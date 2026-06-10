Новые сериалы недели: отечественное фэнтези для подростков и провокационная комедия от создателей «Полового воспитания»

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Элис впадает в отчаяние, когда её лучший друг Стив начинает встречаться с её 26-летней дочерью Иззи. Она вот-вот потеряет и лучшего друга, и дочь. Элис делает всё возможное, чтобы разорвать эти отношения.

Сериал примечателен, прежде всего, сценаристкой «Полового воспитания» Софи Гудхарт — в том плане, что сразу становится понятно, чего от всего этого можно ожидать. Пока посмотревшие критики восторгов не исторгают.