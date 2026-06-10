BBC добивает старого «Доктора Кто»: рождественский спецэпизод отменён и уволен шоураннер Расселл Т. Дэвис

BBC хочет облегчить вес своей панамки и отказывается дальше позориться с культовым научно-фантастическим сериалом «Доктор Кто». Ударом милосердия прежнему составу послужит отказ от съёмок рождественского спецэпизода.

И объявлен тендер на «Доктора Кто» — BBC хочет найти новых партнёров по производству шоу.

Шоураннер и сценарист Расселл Т. Дэвис покидает свой пост. Также отстранена продюсерская компания Bad Wolf.

Свои шаги BBC объясняет приверженностью франчайзу и желанием дальше радовать поклонников сериала.

По официальным заверениям, решение отменить рождественский спецэпизод было непростым, потому что оставшиеся два с половиной фаната обязательно расстроятся. Но стабильное будущее «Доктора Кто» требует жертв. Мол, нет смысла выпускать ещё одну ничего не значащую серию — уж лучше сразу готовиться к триумфальному и значимому возвращению.

Мистер Дэвис возобновил работу над сериалом в 2023 году. Главную роль в последних двух сезонах исполнял Шути Гатва. Сериал снимали совместно с Disney+, но даже диснеевский стриминг не смог долго выдерживать накал творчества создателей. Как только американская потоковая платформа отвалилась в 2025 году, судьба сериала стала очень неопределённой.