Джек продолжает рисковать свободой в трейлере второго сезона «Ловкого плута»

Второй сезон австралийского сериала «Ловкий плут» продолжает напоминать о себе. Сезон стартует 10 февраля 2026 года на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu. И последний уже опубликовал трейлер новой части шоу. В ролике Джек продолжает рисковать своей свободой (и не только ей). А бодрый видеоряд сопровождает песня Song 2 британской рок-группы Blur.



Главные роли в сериале играют Томас Броди-Сэнгстер («Бегущий в лабиринте», «Доктор Кто», «Ход королевы»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер», «Шерлок и дочь», «Фарго») и Майя Митчелл («Фостеры», «Приятные хлопоты», «Дожить до рассвета»). Броди-Сэнгстер исполняет роль Ловкого плута, Тьюлис — Фейгина, а Митчелл — леди Белль Фокс.

Шоу стало вольным продолжением романа «Приключения Оливера Твиста» за авторством Чарльза Диккенса. Первый сезон из восьми эпизодов вышел 29 ноября 2023 года.

По сюжету в Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя в прошлом он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может потерять всё.