 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
DC показало новую злодейку Матриарха на обложке комикса про каноничную Чудо-женщину Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла Неприкрытый секс и ультра-насилие — Clive Barker's Hellraiser: Revival верен канонам В трейлере без цензуры экшена «Бессмертный 2» главным злодеем становится советский полковник Куоритч Control Resonant — трейлер нового слэшера от Remedy Entertainment
• • •
 
СЕРИАЛЫ
198

Джек продолжает рисковать свободой в трейлере второго сезона «Ловкого плута»

Источник: Disney+, Hulu

Второй сезон австралийского сериала «Ловкий плут» продолжает напоминать о себе. Сезон стартует 10 февраля 2026 года на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu. И последний уже опубликовал трейлер новой части шоу. В ролике Джек продолжает рисковать своей свободой (и не только ей). А бодрый видеоряд сопровождает песня Song 2 британской рок-группы Blur.

Главные роли в сериале играют Томас Броди-Сэнгстер («Бегущий в лабиринте», «Доктор Кто», «Ход королевы»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер», «Шерлок и дочь», «Фарго») и Майя Митчелл («Фостеры», «Приятные хлопоты», «Дожить до рассвета»). Броди-Сэнгстер исполняет роль Ловкого плута, Тьюлис — Фейгина, а Митчелл — леди Белль Фокс.

Шоу стало вольным продолжением романа «Приключения Оливера Твиста» за авторством Чарльза Диккенса. Первый сезон из восьми эпизодов вышел 29 ноября 2023 года.

По сюжету в Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя в прошлом он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может потерять всё.

Теги
ВидеоЛовкий плутDisney+Hulu
Комментарии

Ещё на эту тему

2Второй сезон шоу «Ловкий плут» со звёздами «Бегущего в лабиринте» и «Гарри Поттера» получил дату премьеры 7Сериал «Майор Гром: Игра против правил» получил дату премьеры и трейлер 8«Мы все связаны через землю»: тизер-трейлер второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Тоже интересно

16«Марш Антиподов»: представлен новый отрывок из сказки «Алиса в Стране Чудес» 4Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стало историческим событием в американском прокате 14«Очень страшное кино 6» будет в равной степени оскорблять всех зрителей 0Баннера тут нет: первые страницы и обложки с инфернальным Халком 12В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика

Далее на КГ

0
Новый тизер финала «Вампиров средней полосы» нагнетает интригу
 0
Image отправит голливудских звёзд в джунгли благодаря новому комиксу Tigress Island
 4
Silent Hill может переехать в Россию — разработчики рассматривают разные варианты
 1
Вышел eXoWin9x — огромный архив игр для Windows 95/98 за 1994–1996 годы
 16
Том Круз в комедии катастрофических масштабов: тизер фильма «ДИГГЕР»
 12
Стильный затылок Мэтта Дэймона на новом постере эпика Кристофера Нолан «Одиссея»
 15
Овцы расследуют убийство Хью Джекмана в трейлере фильма «Овечий детектив»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
Рецензия и отзывы на игру Dungeons 4
 16
Настоящий тизер «Мстителей: Судный день»: тут нет Капитана Америка, Тора и Доктора Дума
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна станет более заметным персонажем в «Бэтмене 2»
 
Кино Как снимали «Алису в Стране Чудес»: трейлер фильма о работе над киносказкой
 
Игры Рецензия и отзывы на дополнение Victoria 3: National Awakening
 
Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix
 
Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят
 
Кино Андроида модели Дакоты Джонсон выбросят на свалку в новом фильме режиссёра «В поисках Дори»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
 
0Ноль кадров в секунду – 609: По следам The Game Awards 2025
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Телеовощи – 630: Хит-парад херов
 
3ЕВА – 663: (Не) тянем время
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
3Ноль кадров в секунду – 608: Гипносиськи и тысячи шокированных детей
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА – 662: Ниндзя-дрочер
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru