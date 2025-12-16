 
 
СЕРИАЛЫ
264

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» получил дату премьеры и трейлер

Источник: «Кинопоиск»

До премьеры сериала «Майор Гром: Игра против правил» осталось чуть больше месяца. Это и другие подробности проекта раскрыл «Кинопоиск» на официальном сайте и странице во «ВКонтакте».

Сериал начнёт выходить на «Кинопоиске» 19 января 2026 года. В этом день в онлайн-кинотеатре появятся два из шести эпизодов проекта. Оставшиеся четыре будут выходить по одному ежедневно. Каждая из серий посвящена одному из персонажей истории. Ожидаются серии об Игоре Громе, Юлии Пчёлкиной, Диме Дубине, Августе ван дер Хольте, Сергее Разумовском и его друге Олеге Волкове.

Шоу станет расширенной версией фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквела «Гром: Трудное детство». В него войдёт два часа нового материала.

Режиссёром сериала стал Соберсаша. Он снимал для «Игры против правил» новые сцены. Режиссёр фильмов Олег Трофим выступил шоураннером проекта. А к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Горошко, Матвей Лыков и другие.

У сериала уже есть трейлер, представленный видеосервисом:

«Майор Гром» основан на комиксах издательства Bubble Comics. Его экранизации являются частью запланированной киновселенной «Кинопоиска» и Bubble Studios. В следующем году также по этой вселенной выйдет сериал «Фурия» про шпионку Нику Чайкину. Планируются и другие проекты, включая третьего «Майора Грома», два фильма «Бесобой», сериалы «Мироходцы» и «Экслибриум», а также кроссовер «Время ворона».

ВидеоМайор Гром: Игра против правилКинопоиск
Комментарии

