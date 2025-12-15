«На гребне волны» станет сериалом: хочется верить, что с Киану Ривзом

Узнаваемость — всё, смыслы — ничто. AMC разрабатывает сериал по мотивам одного из самых знаковых триллеров 90-х — ленты «На гребне волны», где сыграли Киану Ривз и Патрик Суэйзи.

Дэйв Калштейн придумал идею сериализации оригинала. Этот деятель только что покинул многосерийное шоу «Бабочка», которое прожило всего один сезон.

В оригинальной картине режиссёра Кэтрин Бигелоу Ривз сыграл федерального агента-новичка Джонни Юту, который внедряется в дерзкую банду грабителей банков Экс-Президенты, состоящую из калифорнийских серфингистов.

Экс-Президентов, скрывающихся под личинами Рональда Рейгана, Джимми Картера, Ричарда Никсона и Линдона Б. Джонсона, возглавляет Боди — персонаж Суэйзи. Юта не может удержаться от соблазнов экстремальной жизни подозреваемых, и харизма Боди тоже играет огромную роль. История заканчивается грандиозной сценой погони и последней встречей на фоне смертельно опасных волн.

Действие сюжета сериала разворачивается спустя 35 лет, и в центре повествования — новая банда дерзких грабителей, каким-то образом связанная с командой Экс-Президентов.

Пока никто не говорит, получится ли устроить в сериал Ривза. Это бы точно добавило смысла и событийности.