Первый экранный Ганнибал Лектер сыграет серийного убийцу на пенсии во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»

Большая проблема сериала про общественно полезного серийного маньяка Декстера Моргана — высокая текучка кадров, связанная с основным занятием протагониста. Всегда нужны новые актёры на роли поехавших убийц. Так что во втором сезоне «Декстера: Воскрешение» пополнение — Брайан Кокс.

Он сыграет роль Дома Фрэнта — Нью-йоркского Потрошителя.

Его персонаж наводил ужас на город много лет назад. И хотя он больше не убивает, это не значит, что он скучно проводит время. Злодей продолжает стращать своих бывших жертв, которые, разумеется, сумели выжить.

Декстер (Майкл С. Холл) и детектив Клодетт Уоллес (Кадия Сараф) находят личное дело Фрэнта в хранилище Леона Пратера (Питер Динклэйдж) в финале первого сезона, создавая большой сюжетный задел на второй.

Кокс уже играл серийника — и не простого, а самого Ганнибала Лектера в фильме 1986 года «Охотник на людей».