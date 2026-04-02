Первый экранный Ганнибал Лектер сыграет серийного убийцу на пенсии во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»

Источник: HBO

Большая проблема сериала про общественно полезного серийного маньяка Декстера Моргана — высокая текучка кадров, связанная с основным занятием протагониста. Всегда нужны новые актёры на роли поехавших убийц. Так что во втором сезоне «Декстера: Воскрешение» пополнение — Брайан Кокс.

Он сыграет роль Дома Фрэнта — Нью-йоркского Потрошителя.

Его персонаж наводил ужас на город много лет назад. И хотя он больше не убивает, это не значит, что он скучно проводит время. Злодей продолжает стращать своих бывших жертв, которые, разумеется, сумели выжить.

Декстер (Майкл С. Холл) и детектив Клодетт Уоллес (Кадия Сараф) находят личное дело Фрэнта в хранилище Леона Пратера (Питер Динклэйдж) в финале первого сезона, создавая большой сюжетный задел на второй.

Кокс уже играл серийника — и не простого, а самого Ганнибала Лектера в фильме 1986 года «Охотник на людей».

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

