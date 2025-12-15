 
 
СЕРИАЛЫ
368

Новый сериал «Тайный город» по книжному фэнтези Вадима Панова отснят

Источник: «Медиаслово»

В прошлом месяце новый сериал «Тайный город» по одноимённому книжному циклу писателя Вадима Панова в жанре фэнтези получил трейлер. А в этом месяце съёмки проекта подошли к концу. О том, что съёмки завершились, сегодня сообщила продюсерская компания «Медиаслово» на официальной странице во «ВКонтакте».

Адаптация создаётся при участии ТНТ и «Москино». Состоится её премьера когда-то в 20026 году.

Режиссёрами «Тайного города» являются Андрей Туманов и Николай Рыбников. Сценарий фэнтези создали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. Сыграли в проекте Милош Бикович, Юлия Пересильд, Олег Савостюк, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Мария Андреева, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Лео Канделаки, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Александра Ревенко, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин, Артур Ваха и другие.

Первый сериал «Тайный город» с Павлом Прилучным начал выходить в 2014 году на канале РЕН ТВ. Сериал продлился три сезона и завершился в 2019-м.

По сюжету в альтернативной Москве втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией и столетиями сражаются за власть. Но когда айтишник Артём случайно становится обладателем артефакта, он оказывается стянут в противостояние, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Теги
Тайный город
Комментарии (1)

