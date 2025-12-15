Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 декабря

Очень молодой Холмс на первых кадрах сериала «Молодой Шерлок». Начинающий любитель-детектив.
Сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер хотят усилить настоящей звездой экшена. Сигурни Уивер может сыграть пока непонятно кого.
«Одна из многих» обошла второй сезон «Разделения» и стала самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV. У неё тоже будет второй сезон.
«Золотой Глобус 2026»: «Одна из многих», «Медленные лошади», «Студия» и другие номинанты. Серьёзная конкуренция.
Феникс не прилетит: звезда «Людей Икс» Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир». Конфликт в расписании.
Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли программу фестиваля. Будет на что посмотреть в отсутствие Фамке Янссен.
«Между сказкой и былью»: тизер-трейлер тёмного фэнтези «Очарованные». «Кинопоиск» выпустит сериал в следующем году.
Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios. От режиссёра «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Дисишный ответ «Настоящему детективу»: сериал «Фонари» показал первые видеоматериалы. И другие громкие премьеры следующего года.
У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры. На них есть Тоф.
