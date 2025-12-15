Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 декабря

Сериал «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер хотят усилить настоящей звездой экшена. Сигурни Уивер может сыграть пока непонятно кого.

«Одна из многих» обошла второй сезон «Разделения» и стала самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV. У неё тоже будет второй сезон.

Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли программу фестиваля. Будет на что посмотреть в отсутствие Фамке Янссен.

Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios. От режиссёра «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Дисишный ответ «Настоящему детективу»: сериал «Фонари» показал первые видеоматериалы. И другие громкие премьеры следующего года.