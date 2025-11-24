Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября

«Звёздные врата» вернутся в формате сериала с бывалым шоураннером и продюсером Роландом Эммерихом. Судьба классики научной фантастики определилась.
Больше «Игры престолов»: в разработке пять или шесть новых спин-оффов фэнтези-сериала. Если верить Джорджу Р. Р. Мартину.
Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят. В проекте сыграли Любовь Аксёнова и Анна Михалкова.
Премьеру супергеройского шоу «Фонари» передвинули на конец лета 2026 года. Оно будет в духе «Настоящего детектива».
Опасная Одиннадцатая тренирует сверхсилы в отрывке пятого сезона «Очень странных дел». Финал сериала близок.
Идут съёмки сериала «Фурия», расширяющего киновселенную Bubble Studios и «Кинопоиска». Шоу выйдет в один год с сериалом «Майор Гром: Игра против правил».
Аннабет, Перси и Тайсон на новом кадре из второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». До премьеры осталось меньше месяца.
Третий сезон брутального мультсериала «Первобытный» получил дату премьеры. Проект от создателя «Самурая Джека».
Вселенная «Игры престолов» не покинет экраны до 2028 года благодаря новым сезонам «Рыцаря семи королевств» и «Дома Дракона». Истории из Вестероса каждый год.
Гонки на выживание продлены! Экранизация видеоигры «Скрежет металла» получил третий сезон. И нового шоураннера.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: