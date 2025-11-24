 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTTUCA6LCM

   
«Последний акулий торнадо» таковым не был: выйдет новая часть серии хитовых ужастиков категории Б В ноябре 2026 года выйдет Hexed — новый оригинальный мультфильм от Disney Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон Покоритель космоса Райан Гослинг спасает Землю наукой в трейлере «Проект „Конец света“»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
415

Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября

Источник: MGM
Теги
Энтони МакиИгра престоловДженнди ТартаковскиNetflixФильмы DCДжеймс ГаннРоланд ЭммерихAmazon MGMPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 ноября +Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 ноября +Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 октября — 2 ноября

Тоже интересно

3Судный день ненадолго отменяется — выход Terminator 2D: No Fate опять перенесли 15В ноябре 2026 года выйдет Hexed — новый оригинальный мультфильм от Disney 3Новый трейлер шутера Painkiller демонстрирует рогалик-режим и новую дату выхода 1Призраки против блогеров в новом выпуске «Ужасы братьев Гримм» от Zenescope 0Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 октября

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 17–23 ноября
 13
«Злая: Часть 2» оправдала все надежды кинотеатров в домашнем прокате
 2
ЕВА-660: Эпизод (не) на горячих источниках
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 606 - трансляция
 26
Кристоферу Нолану пришлось отдать «Трою», но зато сейчас он снимает «Одиссею»
 1
В разработке новый спин-офф хита Netflix «Очень странные дела»
 9
Рэйчел Броснахэн примет на себя трагическую судьбу Дездемоны в «Отелло»
 0
«Призрак оперы» возвращается в новом мрачном переосмыслении
 2
Море чудовищ ближе: новый постер продолжения «Перси Джексона и Олимпийцев»
 0
Зловещая школота: первые подробности кроссовера Archie x The Army of Darkness
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Экшен-сериалы «Последний отсчёт» с Дженсеном Эклсом и «Бабочка» с Дэниелом Кимом отменены с особым цинизмом
 
Игры Анонсирована новая часть Dissidia Final Fantasy... просто мобильная и условно-бесплатная
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Сущность»
 
Аниме «Невеста мастера барьеров» — анонс аниме о сверхсильной героине, которая не хочет замуж
 
Кино Морена Баккарин и Джерард Батлер с опаской смотрят в будущее на постере постапокалипсиса «Гренландия 2»
 
Кино Ребекка Фергюсон ждёт прилёта ядерной ракеты в тизере триллера «Динамитный Дом»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
2ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
 
1Ноль кадров в секунду – 605: Как изгнать дух одиночества
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
6ЕВА – 659: Генератор мудаков
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
1Ноль кадров в секунду – 604: Слабоумие — это неразумно
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru