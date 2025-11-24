Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября

«Звёздные врата» вернутся в формате сериала с бывалым шоураннером и продюсером Роландом Эммерихом. Судьба классики научной фантастики определилась.

Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят. В проекте сыграли Любовь Аксёнова и Анна Михалкова.

Премьеру супергеройского шоу «Фонари» передвинули на конец лета 2026 года. Оно будет в духе «Настоящего детектива».

Идут съёмки сериала «Фурия», расширяющего киновселенную Bubble Studios и «Кинопоиска». Шоу выйдет в один год с сериалом «Майор Гром: Игра против правил».

Аннабет, Перси и Тайсон на новом кадре из второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». До премьеры осталось меньше месяца.