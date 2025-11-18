Гонки на выживание продлены! Экранизация видеоигры «Скрежет металла» получил третий сезон

Сериальная адаптация популярной видеоигры «Скрежет металла» продолжает жить своей бурной жизнью — шоу продлили на третий сезон.

Впрочем, кое-какие нововведения будут. Майкл Джонатан Смит — один из создателей сериала, работавший шоураннером первых двух сезонов, — покидает свой пост и отдаёт полномочия другому кадру. Sony Pictures назначила Дэвида Рида шоураннером и исполнительным продюсером следующего блока новых серий.

Второй сезон вышел на стриминге Peacock в июле этого года.

Главные роли исполнили Энтони Маки, Стефани Беатрис, Джо Синоа и Уилл Арнетт. По информации NBCUniversal, второй сезон набрал 993 миллиона насмотренных минут — второй результат для продлённого после первого сезона сериала за историю Peacock.

«Скрежет металла» — экранизация одноимённого видеоигрового франчайза от PlayStation.

Во втором сезоне главные герои — Джон и Тихоня — стали участниками смертельно опасного турнира «Скрежет металла» — зловещей гонки на выживание под управлением таинственного Калипсо.

Ретт Риз и Пол Верник — тоже создатели шоу — остались исполнительными продюсерами.