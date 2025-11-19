«Звёздные врата» вернутся в формате сериала с бывалым шоураннером и продюсером Роландом Эммерихом

Студия Amazon MGM одобрила очередное использование интеллектуальной собственности, доставшейся от MGM: на Prime Video выйдут новые «Звёздные врата». Очередная итерация классического научно-фантастического франчайза окажется в руках Мартина Джеро — ветерана именно этой серии и шоураннера множества проектов.

Как только Amazon заплатила $ 8,5 млрд за MGM и сопутствующий каталог раскрученных брендов, «Звёздные врата» должны были оказаться в первых рядах на раздаче перезапусков и перезагрузок. Судя по всему, в кинотеатры пока решили не заглядывать.

Джеро назначен создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером. Дин Девлин и Роланд Эммерих тоже получили статус исполнительных продюсеров. Брэд Райт и Джо Мэлоцци — творческие лидеры сериальной вселенной «Звёздных врат» — станут продюсерами-консультантами.

Первоисточник — милитаризированный научно-фантастический франчайз, рассказывающий о титульном артефакте: древнем устройстве, способном создавать устойчивую червоточину и обеспечивать практически мгновенные путешествия через космос.

Всё началось с оригинальной картины Эммериха 1994 года. За три десятилетия «Звёздные врата» расширились несколькими сериалами. Классическим шоу считается «Звёздные врата: ЗВ-1».

Джеро трудился продюсером и сценаристом и на «ЗВ-1» тоже.