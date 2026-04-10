Семья снова вместе в трейлере пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Приближается премьера пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые». Она состоится уже 13 апреля в онлайн-кинотеатре START, а также на телеканале СТС. И незадолго до старта сезона он обзавёлся трейлером. Ролик опубликовал START на официальной странице во «ВКонтакте». Трейлер даёт некоторое представление о том, чего ждать от продолжения проекта.



109

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p4,3 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60737" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

События пятого сезона следуют за сюжетом фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Даша вернулась в семью и теперь ей нужно наладить отношения с Веником и повзрослевшими дочерьми. Но это оказывается не так-то просто. В то же время Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями. А Соня хочет переехать в Санкт-Петербург и просит отца позволить ей это, но Веник не хочет, чтобы дочь уезжала.

В новом сезоне к своим ролям вернулись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова и другие.

Выходящий сериал является продолжением и одновременно спин-оффом ситкома «Папины дочки». Первый сезон продолжения стартовал в 2023 году. За ним последовал фильм «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон спин-оффа показали в 2024-м, третий и четвёртый — в 2025-м. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» вышел в кинотеатрах в прошлом октябре и собрал 915 млн рублей, по данным ЕАИС.