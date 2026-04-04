Сервис Okko показал новые кадры из сериала «Радар» о вторжении инопланетян

Онлайн-кинотеатр Okko напомнил о грядущей премьере сериала «Радар» по мотивам повести 1969 года «Главный полдень» писателя Александра Мирера. В прошлом месяце Okko показал первый тизер сериала. А в начале этого сервис опубликовал несколько новых кадров из проекта. Пока у «Радара» нет точной даты премьеры, но выйти он должен «скоро».

События проекта разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из них пропадает, что запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их кто-то подменил. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но всё оказывается гораздо страшнее...

Режиссёром сериала является Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Роли в «Радаре» исполнили Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие.