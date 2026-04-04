Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Ты сдохнешь и тебя съедят: режиссёр российского ужастика «Спутник» снимет новый хоррор с пришельцем Современное прочтение сказки Дины Непомнящей в тизер-трейлере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» Лариса Гузеева появится в «Простоквашино», чтобы увести Печкина у няни «Бронированные воины Вотомы» возвращаются с новым аниме от режиссёра «Призрака в доспехах» Мамору Осии Netflix выпустит второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» 25 июня
СЕРИАЛЫ
2 933

Сервис Okko показал новые кадры из сериала «Радар» о вторжении инопланетян

Источник: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko напомнил о грядущей премьере сериала «Радар» по мотивам повести 1969 года «Главный полдень» писателя Александра Мирера. В прошлом месяце Okko показал первый тизер сериала. А в начале этого сервис опубликовал несколько новых кадров из проекта. Пока у «Радара» нет точной даты премьеры, но выйти он должен «скоро».

События проекта разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. На его поиски отправляются друзья-шестиклассники. Один из них пропадает, что запускает цепочку странных событий. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их кто-то подменил. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, готовящие провокацию. Но всё оказывается гораздо страшнее...

Режиссёром сериала является Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Роли в «Радаре» исполнили Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие.

Кадры из сериала «Радар»
Имярек123
Лучший комментарий
+33

Очень советские дела
Ещё на эту тему

3В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей 4В работе третий сезон комедийного фэнтези «Волшебный участок» 8Роман «Тайная комната» уже превращают в сценарии для второго сезона сериала «Гарри Поттер»

Тоже интересно

0Пятый сезон аниме «Девушка напрокат» обзавёлся датой премьеры 4Бывают же совпадения! Драма «Рокки — это я» выйдет в 50-летие премьеры оригинального «Рокки» 0Монстр против трагедии: Годзилла устроит погром в шекспировском «Ромео и Джульетте» 8Ужастику «28 лет спустя: Храм из костей» не хватило сил разобраться с «Аватаром: Пламя и пепел» 29Городское фэнтези «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию

Далее на КГ

0
Серии «Что, если?» стукнуло 50 лет, и Marvel отметит это дело новыми тематическими обложками
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Проект „Конец света“»
 0
Заново продать древность — классический газетный «Тарзан» выйдет отдельным изданием
 3
Семья обманом собирается под одной крышей в трейлере комедии «Дед Фомич»
 9
Современное прочтение сказки Дины Непомнящей в тизер-трейлере мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Крик 7»
 9
Энди Сёркис подтвердил: перед охотой на Голлума придётся сначала отыскать молодого Арагорна
 0
Иные миры ждут: DC анонсировало три новых серии в фэнтезийном ответвлении их вселенной
 0
У комедийного триллера «Фейбл» будет второй сезон
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Крипи представляет: Ричард Корбен»
Кино Отрезвляющие приключения «Супергёрл» и мощного байкера Джейсона Момоа в новом трейлере
 
Кино Супергёрл впервые встречает щеночка Крипто в новом телеролике
 
Кино «Три богатыря и свет клином» собрали более полумиллиарда рублей в прокате
 
Кино Universal собирается держать в кинотеатрах новые фильмы Спилберга и Нолана максимально долго
 
Легендарный афросамурай Ясукэ получит книгу и графический роман про себя в этом году
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 марта
 
