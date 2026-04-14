Во втором сезоне «Декстера: Воскрешение» Дэн Стивенс сыграет маньяка, наводящего ужас на весь Нью-Йорк

Количество и «качество» серийных убийц точно не снизится во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение». К актёрскому ансамблю присоединился Дэн Стивенс — он пришёл к нам из «Аббатства Даунтон», но в Голливуде тоже успел проявить себя в разных триллерах и хоррорах.

Стивенс сыграет Оуэна Старка — Убийцу Пяти Районов, второго главного злодея следующего сезона. Оуэн чем-то напоминает известного Зодиака: любит дразнить полицейских, направляя им послания с угрозами убийства невинных граждан Нью-Йорка. Когда он начинает действовать, город и полиция содрогаются от ужаса.

Брайан Кокс первым присоединился к актёрской команде второго сезона — собственно, он и есть первый главный злодей. Неуловимый Дон Фрамт — «Нью-Йоркский Потрошитель», который уже никого не убивает, но психологически терроризирует выживших после его нападений.

Ума Турман, сыгравшая фиксера по имени Чарли, покинула город в конце первого сезона, но приедет обратно.

Главную роль, естественно, играет Майкл С. Холл.

Сюжетное описание следующих серий пока не разглашается. В «Воскрешении» Декстер Морган чудом выжил после того, как получил пулю в сердце от родного сына. Осознав, через что по его вине прошёл Харрисон, протагонист отправляется по его следам в Нью-Йорк, чтобы найти сына и попытаться всё исправить. Но город, который никогда не спит, и прошлое Декстера в лице Энджела Батисты серьёзно осложнят этот родительский порыв.